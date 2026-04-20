En la tarde, la presencia de una vaguada inducirá con aguaceros dispersos

En horas de la tarde, la presencia de una vaguada al noroeste de la isla asociada a un sistema frontal que se ubicará sobre las Bahamas y los efectos locales de calentamiento diurno, inducirán algunos desarrollos nubosos con aguaceros dispersos

Hoy predominarán en horas matutinas, condiciones mayormente soleadas y de muy reducidas lluvias debido al menor contenido de humedad de la masa de aire que nos cubre.

No obstante, en horas de la tarde, la presencia de una vaguada al noroeste de la isla asociada a un sistema frontal que se ubicará sobre las Bahamas y los efectos locales de calentamiento diurno, inducirán algunos desarrollos nubosos con aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento, hacia localidades de las regiones noroeste, la cordillera Central y la zona fronteriza.

Tales como:

Barahona, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Valverde, Elías Piña, Dajabón, Pedernales, San José de Ocoa y San Juan.

Con información de Indomet