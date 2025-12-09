En Dominicana’s Got Talent el corte de jueces no deja espacio para errores

Aquí no hay espacio para errores: los jueces evalúan con rigor y cada paso cuenta. El show se pule y solo los que demuestran verdadera fuerza llegarán a la semifinal.

Tras superar las audiciones, los participantes enfrentan ahora la etapa más exigente del concurso: el corte de jueces.

En esta fase, cada jurado evalúa con mayor rigor, afinando detalles y elevando el nivel de exigencia.

El show se pule y se transforma en un verdadero reto, donde no basta con hacerlo bien: hay que demostrar talento y carácter para alcanzar la semifinal.

El camino se estrecha y solo los mejores seguirán adelante.