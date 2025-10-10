El Jardín Botánico Dr. José María Moscoso florece en el Día Mundial de los Jardines Botánicos

Cada segundo viernes de octubre se conmemora el Día Mundial de los Jardines Botánicos, una fecha que busca sensibilizar sobre la necesidad de proteger la biodiversidad vegetal y reconocer el rol de estas instituciones en la investigación científica, la educación ambiental y la recreación de las comunidades.

En este marco, el Jardín Botánico Dr. José María Moscoso se convierte en protagonista, al ser uno de los pulmones verdes más importantes del país y un referente en la conservación de especies nativas y endémicas.

El legado del Dr. José María Moscoso

Colecciones vivas: Alberga una amplia variedad de plantas ornamentales, medicinales y endémicas, organizadas con criterios científicos para fines educativos y de conservación.

Espacio de encuentro: No solo es un centro de investigación, sino también un lugar de recreación familiar, donde visitantes pueden disfrutar de senderos, áreas temáticas y actividades culturales.

En este día, recordamos que cuidar nuestros jardines botánicos es cuidar nuestra identidad, nuestra biodiversidad y nuestro futuro. El Jardín Botánico Dr. José María Moscoso nos invita a descubrir, aprender y celebrar la vida en cada hoja y en cada flor.