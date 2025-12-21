El Golden más dramático de la temporada 3

Sorprendieron al jurado en audiciones sin tener ni siquiera un lugar fijo para ensayar.

En Corte de Jueces presentaron un acto llamado “Sueños y Realidades”, a través de la cual cuentan su historia sin decir una palabra. Proyectaron su lucha, el crecimiento y la transformación que DGT provocó en ellas.

Su constancia y trabajo en equipo conectaron y tocaron el corazón de nuestra jueza invitada, Alicia Ortega, tanto que les otorgó su Golden Buzzer. Porque cuando el talento se acompaña de disciplina y fe, no hay obstáculo que lo detenga.

¡Directo a la semifinal!