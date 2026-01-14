El espíritu de Rafael Corporán de los Santos revive en el Show de Raymond y Miguel

El Show de Raymond y Miguel presentó su primera propuesta del año con un emotivo homenaje a Rafael Corporán de los Santos, una de las grandes figuras de la televisión dominicana.



Raymond y Miguel abrieron el año celebrando el legado de Rafael Corporán de los Santos. Mediante una cuidada caracterización, el espacio televisivo recordó la huella de este coloso de la comunicación dominicana.

La vida de Rafael Corporán de los Santos es el vivo ejemplo del éxito forjado desde la humildad. Originario de Cotuí, sus inicios estuvieron marcados por el trabajo duro como vendedor y limpiabotas, hasta que encontró su voz en las bocinas de una ‘guagua anunciadora’. Tras formarse como locutor, revolucionó la televisión en 1988 con Sábado de Corporán, un programa que durante 20 años fue el corazón del entretenimiento dominicano. Más que un presentador, fue un comunicador que supo hablarle al pueblo en su propio lenguaje, dejando un legado de frases y carisma que aún perduran

¿ Que les pareció esta caracterización de los Reyes del Humor ?