El COE mantiene 16 provincias y el Distrito Nacional en alerta

El COE mantiene 2 provincias en alerta amarilla y 14 y el Distrito Nacional en verde, debido a que el INDOMET establecen que la vaguada está desplazándose lentamente

El COE mantiene 02 provincias en alerta amarilla y 14 y el Distrito Nacional en verde, debido a que el INDOMET e INDRHI, establecen que la vaguada está desplazándose lentamente al este y ahora se ubica sobre Puerto Rico.

Sin embargo, después del mediodía, los efectos asociados al calentamiento diurno y la humedad e inestabilidad aun presentes en el área, darán lugar a incrementos nubosos con aguaceros dispersos, tronadas y posibles ráfagas de viento.

Las provincias en alerta amarilla son:

San José de Ocoa

Puerto Plata

En alerta verde:

María Trinidad Sánchez

San Pedro de Macorís

Duarte (en especial el Bajo Yuna)

San Cristóbal

Santo Domingo

La Romana

Hato Mayor

Distrito Nacional

Valverde

El Seibo

San Juan

Azúa

La Vega

Monte Plata

Peravia

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.