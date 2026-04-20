El COE mantiene 16 provincias y el Distrito Nacional en alerta

El COE mantiene 2 provincias en alerta amarilla y 14 y el Distrito Nacional en verde, debido a que el INDOMET establecen que la vaguada está desplazándose lentamente
El COE mantiene 02 provincias en alerta amarilla y 14 y el Distrito Nacional en verde, debido a que el INDOMET e INDRHI, establecen que la vaguada está desplazándose lentamente al este y ahora se ubica sobre Puerto Rico.
Sin embargo, después del mediodía, los efectos asociados al calentamiento diurno y la humedad e inestabilidad aun presentes en el área, darán lugar a incrementos nubosos con aguaceros dispersos, tronadas y posibles ráfagas de viento.
Las provincias en alerta amarilla son:
San José de Ocoa
Puerto Plata
En alerta verde:
María Trinidad Sánchez
San Pedro de Macorís
Duarte (en especial el Bajo Yuna)
San Cristóbal
Santo Domingo
La Romana
Hato Mayor
Distrito Nacional
Valverde
El Seibo
San Juan
Azúa
La Vega
Monte Plata
Peravia
En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.