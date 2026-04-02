Más Contenido

    El COE descontinúa el nivel de alerta verde

    Destacado
    Pocos minutos de lectura

    En la costa caribeña sin restricciones, según el INDOMET

    El COE descontinúa el nivel de alerta verde para 07 provincias y el Distrito Nacional, debido a que el informe del INDOMET, establece que las condiciones meteorológicas están influenciadas por un amplio sistema de alta presión sobre el océano Atlántico Norte, el cual induce un viento moderado del noreste que, a su paso, genera precipitaciones pasajeras, moderadas en ocasiones, con posibles tronadas y ráfagas de viento.

    Las provincias que ya no están en alerta verde son:

    Santiago
    Santo Domingo
    Distrito Nacional
    Puerto Plata
    Hermanas Mirabal
    Espaillat
    La Vega
    Monseñor Nouel

    De igual forma, en la costa Atlántica, desde el este de la Isla Saona hasta
    Monte Cristi, recomendamos a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto, debido a viento moderados a fuertes y oleaje bastante peligroso. En la costa caribeña sin restricciones, según el INDOMET.

    En la costa caribeña sin restricciones, según el INDOMET

    El COE descontinúa el nivel de alerta verde para 07 provincias y el Distrito Nacional, debido a que el informe del INDOMET, establece que las condiciones meteorológicas están influenciadas por un amplio sistema de alta presión sobre el océano Atlántico Norte, el cual induce un viento moderado del noreste que, a su paso, genera precipitaciones pasajeras, moderadas en ocasiones, con posibles tronadas y ráfagas de viento.

    Las provincias que ya no están en alerta verde son:

    Santiago
    Santo Domingo
    Distrito Nacional
    Puerto Plata
    Hermanas Mirabal
    Espaillat
    La Vega
    Monseñor Nouel

    De igual forma, en la costa Atlántica, desde el este de la Isla Saona hasta
    Monte Cristi, recomendamos a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto, debido a viento moderados a fuertes y oleaje bastante peligroso. En la costa caribeña sin restricciones, según el INDOMET.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados