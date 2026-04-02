En la costa caribeña sin restricciones, según el INDOMET

El COE descontinúa el nivel de alerta verde para 07 provincias y el Distrito Nacional, debido a que el informe del INDOMET, establece que las condiciones meteorológicas están influenciadas por un amplio sistema de alta presión sobre el océano Atlántico Norte, el cual induce un viento moderado del noreste que, a su paso, genera precipitaciones pasajeras, moderadas en ocasiones, con posibles tronadas y ráfagas de viento.

Las provincias que ya no están en alerta verde son:

Santiago

Santo Domingo

Distrito Nacional

Puerto Plata

Hermanas Mirabal

Espaillat

La Vega

Monseñor Nouel

De igual forma, en la costa Atlántica, desde el este de la Isla Saona hasta

Monte Cristi, recomendamos a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto, debido a viento moderados a fuertes y oleaje bastante peligroso. En la costa caribeña sin restricciones, según el INDOMET.