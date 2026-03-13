¿El ayuno puede «resetear» tu sistema inmunológico? Esto dice la ciencia

Un estudio de la Universidad de California revela que periodos de ayuno activan un interruptor celular que obliga al cuerpo a generar glóbulos blancos nuevos.

El cuerpo humano tiene mecanismos de supervivencia sorprendentes, y un reciente estudio de la Universidad de California ha puesto al descubierto uno de los más fascinantes: la capacidad de regenerar el sistema inmunológico a través del ayuno.

El «interruptor» de la regeneración

Según la investigación, el acto de ayunar no solo quema grasa, sino que activa un «interruptor» biológico. Al dejar de ingerir alimentos, el cuerpo entra en un estado de ahorro de energía y comienza a utilizar sus reservas de glucosa, grasa y cetonas.

Sin embargo, lo más impactante ocurre a nivel celular: el organismo empieza a descomponer una gran cantidad de glóbulos blancos antiguos o dañados. Esta reducción drástica de células inmunitarias funciona como una señal de alerta que le indica al cuerpo que es hora de iniciar una “regeneración del sistema hematopoyético basada en células madre”.

Células nuevas para un escudo más fuerte

Al detectar la pérdida de glóbulos blancos, las células madre entran en acción para fabricar células del sistema inmunológico completamente nuevas y saludables. Este proceso ayuda a «limpiar» el sistema de componentes viejos o ineficientes, permitiendo que el cuerpo se defienda mejor ante amenazas externas.

La voz de los expertos

Aunque los hallazgos son prometedores, los científicos subrayan que este proceso es complejo y depende de factores como la duración del ayuno y el estado de salud previo de la persona. El Instituto Nacional de Salud (NIH) también ha dado seguimiento a estas investigaciones, destacando el potencial del ayuno en tratamientos regenerativos.

¡IMPORTANTE!

Este artículo tiene fines informativos y no debe tomarse como un consejo médico. Antes de realizar cualquier tipo de ayuno prolongado o cambios drásticos en su dieta, es fundamental consultar con profesionales de la salud, ya que cada organismo reacciona de manera distinta.