    El año termina sin resolver conflicto Venezuela – EE.UU. , Rusia – Ucrania

    El 2025 cierra con dos conflictos internacionales sin solución: la confrontación Venezuela–EE. UU. en el Caribe y la guerra Rusia–Ucrania, ambos con escaladas militares y diplomáticas que mantienen la tensión global

    Implicaciones globales

    • Energía y economía: Ambos conflictos afectan el mercado petrolero y gasífero, elevando precios y generando incertidumbre en Europa y América Latina.
    • Geopolítica: Venezuela se convierte en un nuevo foco de tensión hemisférica, mientras Ucrania sigue siendo el epicentro de la confrontación entre Rusia y Occidente.
    • Perspectiva 2026: Ninguno de los dos conflictos muestra señales de resolución inmediata; más bien, se proyecta una intensificación militar y diplomática.

    Venezuela y Ucrania nos recuerdan que el mundo sigue en vilo, esperando soluciones que aún no llegan.»

