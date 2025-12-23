El año termina sin resolver conflicto Venezuela – EE.UU. , Rusia – Ucrania

El 2025 cierra con dos conflictos internacionales sin solución: la confrontación Venezuela–EE. UU. en el Caribe y la guerra Rusia–Ucrania, ambos con escaladas militares y diplomáticas que mantienen la tensión global

Implicaciones globales

Energía y economía: Ambos conflictos afectan el mercado petrolero y gasífero, elevando precios y generando incertidumbre en Europa y América Latina.

Ambos conflictos afectan el mercado petrolero y gasífero, elevando precios y generando incertidumbre en Europa y América Latina. Geopolítica: Venezuela se convierte en un nuevo foco de tensión hemisférica, mientras Ucrania sigue siendo el epicentro de la confrontación entre Rusia y Occidente.

Venezuela se convierte en un nuevo foco de tensión hemisférica, mientras Ucrania sigue siendo el epicentro de la confrontación entre Rusia y Occidente. Perspectiva 2026: Ninguno de los dos conflictos muestra señales de resolución inmediata; más bien, se proyecta una intensificación militar y diplomática.

Venezuela y Ucrania nos recuerdan que el mundo sigue en vilo, esperando soluciones que aún no llegan.»