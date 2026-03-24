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    «El Abrazo Musical de Barak y Martha Heredia para Quienes Ya No Están» en Premios Soberano 2026

    Soberano
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    Más que una presentación artística, el dúo logró conectar con el corazón del pueblo dominicano, convirtiendo el escenario en un espacio de sanación y recuerdo para aquellos que dejaron un legado imborrable en nuestra cultura

    Uno de los momentos más emotivos y comentados de la gala de los Premios Soberano 2026. Bajo el concepto de un «abrazo musical», el grupo cristiano Barak y la cantante Martha Heredia unieron sus voces para el segmento In Memoriam, dedicado a los artistas y figuras del arte que fallecieron en el último año.

    El escenario del Teatro Nacional se iluminó con tonos tenues y velas virtuales mientras las pantallas proyectaban los rostros de figuras inolvidables de la comunicación y el espectáculo dominicano.

    Más que una presentación artística, el dúo logró conectar con el corazón del pueblo dominicano, convirtiendo el escenario en un espacio de sanación y recuerdo para aquellos que dejaron un legado imborrable en nuestra cultura

    Uno de los momentos más emotivos y comentados de la gala de los Premios Soberano 2026. Bajo el concepto de un «abrazo musical», el grupo cristiano Barak y la cantante Martha Heredia unieron sus voces para el segmento In Memoriam, dedicado a los artistas y figuras del arte que fallecieron en el último año.

    El escenario del Teatro Nacional se iluminó con tonos tenues y velas virtuales mientras las pantallas proyectaban los rostros de figuras inolvidables de la comunicación y el espectáculo dominicano.

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