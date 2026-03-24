«El Abrazo Musical de Barak y Martha Heredia para Quienes Ya No Están» en Premios Soberano 2026

Más que una presentación artística, el dúo logró conectar con el corazón del pueblo dominicano, convirtiendo el escenario en un espacio de sanación y recuerdo para aquellos que dejaron un legado imborrable en nuestra cultura

Uno de los momentos más emotivos y comentados de la gala de los Premios Soberano 2026. Bajo el concepto de un «abrazo musical», el grupo cristiano Barak y la cantante Martha Heredia unieron sus voces para el segmento In Memoriam, dedicado a los artistas y figuras del arte que fallecieron en el último año.

El escenario del Teatro Nacional se iluminó con tonos tenues y velas virtuales mientras las pantallas proyectaban los rostros de figuras inolvidables de la comunicación y el espectáculo dominicano.