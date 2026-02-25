Edhoarda Andújar denuncia discriminación en audiencia de Violencia de Género

Destaca que la orden de alejamiento no es garantía de seguridad, citando casos de mujeres asesinadas a pesar de tener órdenes de alejamiento permanentes

Edhoarda Andújar habla sobre la discriminación sufrida por su prima en una audiencia de violencia de género.

La prima de Edhoarda, de 21 años de matrimonio con tres hijos, ha sido víctima de violencia económica, psicológica, verbal y física durante 14 años. El agresor, Raymond Ruiz, es acusado de controlar a su esposa con tecnología y de tener un comportamiento posesivo.

A la familia de la víctima se le impidió la entrada al palacio de justicia por un sargento, mientras que los allegados del agresor sí pudieron acceder.

Andújar expresa su preocupación por la seguridad de su prima y de su familia, ya que el agresor ha quedado en libertad y ha amenazado con violencia. Destaca que la orden de alejamiento no es garantía de seguridad, citando casos de mujeres asesinadas a pesar de tener órdenes de alejamiento permanentes.