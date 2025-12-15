Edgar Feliz Méndez explica situación de la «Dirección de Comedores Económicos»

Edgar Féliz Méndez explicó que la “Dirección de Comedores Económicos” atraviesa un proceso de transformación institucional tras la fusión con el Plan Social de la Presidencia, lo que dio origen a la nueva Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria.

En una entrevista televisiva, Edgar Féliz Méndez, actual director de la nueva entidad, detalló la situación de los Comedores Económicos del Estado, que recientemente fueron fusionados con el Plan de Asistencia Social de la Presidencia mediante el Decreto 597-25 emitido por el presidente Luis Abinader.