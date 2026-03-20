Economía Dominicana: ¿Optimismo gubernamental o realidad crítica?

José Luis de Ramón aborda temas cómo los conflictos internacionales, como el aumento del precio del petróleo, afectan al país, y se analiza la diferencia entre el discurso optimista del gobierno y la realidad económica.

De Ramón señala que, en comparación con América Latina, la economía dominicana ha tenido un crecimiento excepcional, pero sin una distribución equitativa del bienestar debido a los bajos salarios reales, que apenas han recuperado los niveles de 2002.

Existe una marcada división donde un sector privado funciona eficientemente, mientras que los servicios públicos fundamentales como educación y salud son precarios.

Se critica la crisis educativa y la gestión de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), subrayando la necesidad urgente de capacitar recursos humanos técnicos para aprovechar oportunidades como el nearshoring.

El economista aboga por un pacto nacional que aísle temas estructurales críticos (fiscales, haitianos) del debate político electoral coyuntural.