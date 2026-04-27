El debate ambiental se mantiene en el centro de la polémica internacional. La postura de Donald Trump y su escépticismo frente al cambio climático sigue redefiniendo el papel de Estados Unidos en la lucha ecológica global.

¿Qué hay detrás de su rechazo a las regulaciones verdes y su apoyo incondicional a la industria fósil?

Entérate de todos los detalles y el impacto a largo plazo de sus decisiones

Ena conversación entre Pablo Mckinney y Max Puig, vicepresidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático, sobre el complejo escenario geopolítico actual y su impacto en la lucha contra el cambio climático.

La era del negacionismo y los cambios globales: Se analiza cómo figuras políticas como Donald Trump han impactado la cooperación internacional y el sistema de Naciones Unidas, debilitando el consenso necesario para enfrentar la crisis climática.

Hitos históricos del sistema mundial: Max Puig identifica cuatro grandes hitos del último siglo que han definido el orden actual, desde la Primera Guerra Mundial y la creación de la ONU, hasta el fin de la Guerra Fría y el surgimiento de un mundo multipolar con el ascenso de China.

El ascenso tecnológico de China: Se debate cómo China logró superar a Estados Unidos en la carrera tecnológica y científica.

Puig sostiene que esto se debe a su economía planificada, donde el Estado decide la inversión del excedente social en ciencia y tecnología, a diferencia del enfoque neoliberal de Estados Unidos basado en la propiedad privada y la reducción de impuestos.

La influencia del movimiento MAGA: Se discute cómo la corriente «Make America Great Again» (MAGA) no solo ha transformado la política estadounidense, sino que ha irradiado una visión ultraderechista en varios países occidentales.

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Posición de la República Dominicana: Ante la ruptura de alianzas tradicionales y los nuevos equilibrios globales, el entrevistado enfatiza que la República Dominicana debe seguir defendiendo el derecho internacional, el multilateralismo y la soberanía, rechazando las corrientes «entreguistas» que han existido históricamente en el país.

En definitiva, el debate sobre Donald Trump y su escepticismo frente al cambio climático ilustra la profunda división actual entre el crecimiento económico a corto plazo y la sostenibilidad a largo plazo. Al desvincularse de los principales acuerdos verdes, Estados Unidos ha cedido terreno en el liderazgo ecológico global, apostando todo a su fortalecimiento industrial. El impacto de estas políticas seguirá siendo objeto de escrutinio internacional, redefiniendo las reglas del juego en la lucha contra el calentamiento global durante las próximas décadas.