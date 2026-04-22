Donald Trump prolongó la tregua en los ataques contra Irán

Donald Trump prolongó el alto al fuego con Irán tras divisiones internas en el gobierno iraní, a petición de las autoridades de Pakistán
En el programa Hoy Mismo abordan la situación geopolítica internacional y la postura de la República Dominicana ante el conflicto con Irán.
El estrecho permanece cerrado. Se reportaron ataques a dos buques en la zona, y los mercados internacionales (petróleo) se mantienen en tensión ante la incertidumbre.
Política Exterior Dominicana:
- Comunicado sobre el Estrecho de Ormuz: Los panelistas analizan con extrañeza el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano exigiendo la apertura del estrecho. Consideran que es una estrategia alineada con Estados Unidos.
- Posicionamiento Geopolítico: Se argumenta que el gobierno de Luis Abinader ha reafirmado su postura de aliado estratégico de Washington, alejándose de otras posturas, especialmente tras el incidente diplomático ocurrido recientemente en España con los llamados «progresistas».
- Análisis de la Diplomacia: Los comentaristas señalan que la política exterior dominicana es «muy activa» y que este reciente comunicado es un mensaje claro de compromiso con Estados Unidos, a pesar de que el país no tenga intereses directos en la navegación por el estrecho de Ormuz