Donald Trump prolongó la tregua en los ataques contra Irán

Donald Trump prolongó el alto al fuego con Irán tras divisiones internas en el gobierno iraní, a petición de las autoridades de Pakistán

En el programa Hoy Mismo abordan la situación geopolítica internacional y la postura de la República Dominicana ante el conflicto con Irán.

El estrecho permanece cerrado. Se reportaron ataques a dos buques en la zona, y los mercados internacionales (petróleo) se mantienen en tensión ante la incertidumbre.

Política Exterior Dominicana: