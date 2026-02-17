Dominicana’s Got Talent llega a la final tras más de 200 actos

Luego de 19 episodios, el reality tiene un premio de tres millones de pesos; se presentarán 10 actos

El programa Dominicana’s Got Talent se prepara para celebrar la gran final de su tercera temporada, consolidándose como una de las principales plataformas de entretenimiento familiar y de proyección del talento en la República Dominicana.

Luego de presentar más de 200 actos a lo largo de 19 episodios, el reality culmina una exitosa etapa en la que diez finalistas competirán por el premio mayor de tres millones de pesos. A lo largo de la temporada, el espacio ha transmitido un mensaje inspirador centrado en la importancia de creer en los sueños, en la resiliencia del pueblo dominicano y en el poder transformador de quienes trabajan con propósito y determinación.

En términos de impacto y alcance, el programa ha superado los 284 millones de visualizaciones y 12 Millones de horas en YouTube y ha alcanzado a más de 8.2 millones de personas en redes sociales, extendiendo su presencia más allá del territorio nacional hacia países como Estados Unidos, Argentina y México.

Los productores Tuto Guerrero, Gilberto Morillo, Nashla Bogaert y David Maler destacaron que la esencia de la franquicia internacional Got Talent radica en su carácter inclusivo, al acoger talentos de todas las edades y disciplinas. Subrayaron, además, que el programa se ha convertido en un espacio seguro que fomenta el diálogo intergeneracional, donde niños, jóvenes y adultos pueden reconocerse y admirarse mutuamente, reafirmando que no existen límites de edad, condición económica o circunstancia personal para alcanzar las metas.

La gran final se llevará a cabo este miércoles 18 de febrero a las 8:00 de la noche por Color Visión.

Con un premio de tres millones de pesos, la producción promueve valores como la resiliencia, la disciplina, la unidad, el trabajo en equipo y el orgullo por el talento nacional. Más allá de la competencia, el programa aspira a dejar un legado cultural, reafirmando su compromiso de ofrecer una plataforma donde los sueños de niños, jóvenes y adultos mayores sean valorados y proyectados con los más altos estándares de calidad, haciéndoles sentir, desde el primer momento, como verdaderas estrellas.

