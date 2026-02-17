Más Contenido

    Dominicana's Got Talent llega a la final tras más de 200 actos

    2 minutos de lectura

    Luego de 19 episodios, el reality tiene un premio de tres millones de pesos; se presentarán 10 actos

    El programa Dominicana’s Got Talent se prepara para celebrar la gran final de su tercera temporada, consolidándose como una de las principales plataformas de entretenimiento familiar y de proyección del talento en la República Dominicana.

    whatsapp image 2026 02 17 at 11.04.54 am (1)
    El programa Dominicana’s Got Talent se prepara para celebrar la gran final

    Luego de presentar más de 200 actos a lo largo de 19 episodios, el reality culmina una exitosa etapa en la que diez finalistas competirán por el premio mayor de tres millones de pesos. A lo largo de la temporada, el espacio ha transmitido un mensaje inspirador centrado en la importancia de creer en los sueños, en la resiliencia del pueblo dominicano y en el poder transformador de quienes trabajan con propósito y determinación.

    En términos de impacto y alcance, el programa ha superado los 284 millones de visualizaciones y 12 Millones de horas en YouTube y ha alcanzado a más de 8.2 millones de personas en redes sociales, extendiendo su presencia más allá del territorio nacional hacia países como Estados Unidos, Argentina y México.

    Los productores Tuto Guerrero, Gilberto Morillo, Nashla Bogaert y David Maler destacaron que la esencia de la franquicia internacional Got Talent radica en su carácter inclusivo, al acoger talentos de todas las edades y disciplinas. Subrayaron, además, que el programa se ha convertido en un espacio seguro que fomenta el diálogo intergeneracional, donde niños, jóvenes y adultos pueden reconocerse y admirarse mutuamente, reafirmando que no existen límites de edad, condición económica o circunstancia personal para alcanzar las metas.

    whatsapp image 2026 02 17 at 11.04.54 am
    La gran final se llevará a cabo este miércoles 18 de febrero a las 8:00 de la noche por Color Visión.

    Con un premio de tres millones de pesos, la producción promueve valores como la resiliencia, la disciplina, la unidad, el trabajo en equipo y el orgullo por el talento nacional. Más allá de la competencia, el programa aspira a dejar un legado cultural, reafirmando su compromiso de ofrecer una plataforma donde los sueños de niños, jóvenes y adultos mayores sean valorados y proyectados con los más altos estándares de calidad, haciéndoles sentir, desde el primer momento, como verdaderas estrellas.

    La gran final se llevará a cabo este miércoles 18 de febrero a las 8:00 de la noche por Color Visión.

