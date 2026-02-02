Dominicana’s Got Talent: la competencia se pone cada vez más fuerte

El ambiente se calienta en la competencia y cada presentación sube la intensidad

Con tanto talento en escena, la tensión se siente: solo dos pasarán a la gran final y eso hace que el corazón se enguruñe. Aun así, la energía no decae: “Na’, hay que tirar pa’ alante”, fue el llamado a seguir apoyando.

