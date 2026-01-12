Dominicana’s Got Talent inicia su semifinal: los sueños se hacen realidad

La gran semifinal se estrena este miércoles 14 a las 8:00 P.M., un momento esperado por miles de seguidores que han acompañado el recorrido de estos talentos únicos.

¿Y tú? ¿Qué sueñas? Ese sueño que no te deja tranquilo, el que no se escucha pero retumba en el pecho.

Así llegan los semifinalistas de Dominicana’s Got Talent, temporada 3, quienes han construido paso a paso sus sueños y ahora están más cerca de alcanzarlos.

La gran semifinal se estrena este miércoles 14 a las 8:00 P.M., un momento esperado por miles de seguidores que han acompañado el recorrido de estos talentos únicos.

El programa invita a la audiencia a activar su recordatorio y ser parte de esta emocionante etapa, donde la pasión, la creatividad y la perseverancia se convierten en protagonistas.