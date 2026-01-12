Más Contenido

    Dominicana’s Got Talent inicia su semifinal: los sueños se hacen realidad

    Portada
    Pocos minutos de lectura

    La gran semifinal se estrena este miércoles 14 a las 8:00 P.M., un momento esperado por miles de seguidores que han acompañado el recorrido de estos talentos únicos.

    ¿Y tú? ¿Qué sueñas? Ese sueño que no te deja tranquilo, el que no se escucha pero retumba en el pecho.

    Así llegan los semifinalistas de Dominicana’s Got Talent, temporada 3, quienes han construido paso a paso sus sueños y ahora están más cerca de alcanzarlos.

    La gran semifinal se estrena este miércoles 14 a las 8:00 P.M., un momento esperado por miles de seguidores que han acompañado el recorrido de estos talentos únicos.

    El programa invita a la audiencia a activar su recordatorio y ser parte de esta emocionante etapa, donde la pasión, la creatividad y la perseverancia se convierten en protagonistas.

    La gran semifinal se estrena este miércoles 14 a las 8:00 P.M., un momento esperado por miles de seguidores que han acompañado el recorrido de estos talentos únicos.

    ¿Y tú? ¿Qué sueñas? Ese sueño que no te deja tranquilo, el que no se escucha pero retumba en el pecho.

    Así llegan los semifinalistas de Dominicana’s Got Talent, temporada 3, quienes han construido paso a paso sus sueños y ahora están más cerca de alcanzarlos.

    La gran semifinal se estrena este miércoles 14 a las 8:00 P.M., un momento esperado por miles de seguidores que han acompañado el recorrido de estos talentos únicos.

    El programa invita a la audiencia a activar su recordatorio y ser parte de esta emocionante etapa, donde la pasión, la creatividad y la perseverancia se convierten en protagonistas.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados