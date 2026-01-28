Dominicana’s Got Talent: ¡Hoy se define el tercer grupo de finalistas!

Esta noche el escenario recibirá a un nuevo grupo de talentos que buscan un lugar en la Gran Final

La emoción de la tercera temporada de Dominicana’s Got Talent (DGT) continúa este miércoles 28 de enero. Tras una semifinal cargada de adrenalina la semana pasada, esta noche el escenario recibirá a un nuevo grupo de talentos que buscan un lugar en la Gran Final.

El poder de decidir está en tus manos

Al igual que en las entregas anteriores, el destino de los participantes depende del voto popular. Para apoyar a tu acto favorito, puedes participar enviando la palabra VOTA al 6010 (vía mini-mensaje) o siguiendo las instrucciones de Diario Libre, medio que suele dar seguimiento a las dinámicas de votación.

Camino a la Gran Final

Con solo dos episodios restantes de semifinales, la competencia está en su punto más crítico. Solo los actos que logren cautivar tanto a los jueces como a la audiencia dominicana podrán optar por el gran premio y el título de esta tercera edición.