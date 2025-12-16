Dominicana’s Got Talent: El filtro que define quién sigue en la batalla

¡Atención! El episodio 10 viene duro, curvero y sin compasión

Los jueces entran con lupa, más enfocados que estilista haciendo highlights, y cada detalle cuenta. La valoración se vuelve rigurosa, sin margen para errores ni improvisaciones.

Este ÚLTIMO EPISODIO antes de la semifinal, será un filtro definitivo: aquí se pule el show completo.

Ya no basta con hacerlo bien, ahora hay que demostrar de qué están hechos los participantes para ganarse el pase a la semifinal.

Aquí se decide quién tiene lo necesario para brillar en la semifinal.