Dominicana´s Got Talent 2025: Todo lo que necesitas saber antes del gran estreno

La cita será desde este miércoles 15 de octubre, a las 8:00 de la noche por Color Visión

Dominicana´s Got Talent regresa con más fuerza que nunca! . Sin duda, este año el espectáculo promete ser extraordinario y con el mayor premio en la historia de los reality shows dominicanos

Podremos disfrutar del show en vivo a partir del miércoles 15 de octubre a las 8:00 de la noche por Color Visión. Durante la grabación, más de 8 mil personas asistieron como público para presenciar cómo más de 200 actos demostraban su imaginación, coraje y disciplina. Además, esta temporada incluye episodios especiales de Navidad y Año Nuevo, así como 9 Golden Buzzers que prometen momentos únicos e inolvidables. La producción ha sido posible gracias al trabajo de más de 420 colaboradores que han dado lo mejor para ofrecernos un espectáculo de primer nivel.

Todo sobre el estreno de Dominicana’s Got Talent 2025

La tercera temporada de Dominicanas Got Talent nos espera con un formato renovado y más dinámico. El estreno promete un espectáculo lleno de sorpresas para todos los amantes del talento dominicano. Desde la comodidad de nuestros hogares, podremos seguir cada presentación y conectar con las historias personales detrás de cada participante.

El proceso de selección ha sido riguroso. Antes del gran estreno, el equipo de producción recorrió diferentes provincias del país buscando talentos diversos que representen la riqueza cultural dominicana. Las categorías incluyen canto, baile, comedia, magia y habilidades nunca antes vistas en televisión dominicana.

Si te preguntas sobre el dominicanas got talent horario, recuerda que después del estreno, el programa mantendrá su emisión semanal con episodios regulares. Asimismo, este año la inscripción ha batido récords con talentos que van desde niños prodigios hasta adultos mayores con habilidades extraordinarias, mostrando la diversidad artística de nuestra tierra.

El equipo detrás del show: jurado, presentadores y producción

Este año, Dominicanas Got Talent presenta un panel de jueces de lujo que combinan experiencia y frescura. el jurado reúne a cuatro figuras muy queridas del entretenimiento dominicano: Nashla Bogaert, Waddys Jáquez, Pamela Sued , quienes regresan de temporadas anteriores, mientras que Irving Alberti se une como la nueva incorporación, ocupando el lugar de Raymond Pozo.

Además, la conducción del programa estará a cargo de dos nuevos talentos: Enrique Quailey y Lorenna Pierre, quienes prometen aportar dinamismo y cercanía al formato. Ambos presentadores han expresado su entusiasmo por esta oportunidad. «Estoy súper emocionada porque seré parte de la construcción de los sueños de cientos de dominicanos y dominicanas», confesó Lorenna.

Por su parte, Quailey señaló: «En mi caso, será un antes y un después en mi carrera como comunicador; una gran oportunidad para vivir de cerca el talento dominicano en todas sus expresiones».

La incorporación de Irving Alberti tiene una historia curiosa. «Desde que salió la primera temporada, yo lo veía y decía: ‘¡Dios, ojalá me llamen!’ Y para mi sorpresa, una de las primeras personas que mencionó mi nombre cuando supo que Raymond no podría continuar fue el mismo Raymond».

Detrás de cámaras, el reality es producido por un equipo de profesionales liderado por Tuto Guerrero, Gilberto Morillo, Nashla Bogaert y David Maler. Esta temporada ofrece el premio más grande en la historia de los reality shows dominicanos.

Novedades que trae la temporada 2025

Comparada con temporadas anteriores, la edición 2025 de Dominicanas Got Talent trae consigo mejoras significativas que elevan el nivel de competencia. Esta vez contaremos con 19 episodios, notablemente más que las 14 y 16 emisiones de la primera y segunda temporada, respectivamente. Además, por primera vez, el programa incluirá especiales de Navidad y Año Nuevo, celebrando lo mejor del talento dominicano en fechas tan especiales.

Otra novedad importante es la implementación de 9 Golden Buzzers, que multiplicarán las oportunidades para que los participantes avancen directamente a las rondas finales, generando momentos verdaderamente inolvidables. El dominicanas got talent premio también hace historia: 3 millones de pesos para el ganador, convirtiéndose en la mayor recompensa jamás entregada en un reality show dominicano.

El dominicanas got talent horario se mantiene en prime time: todos los miércoles a partir del 15 de octubre a las 8:00 de la noche por Color Visión. Sin duda, esta temporada promete convertirse en «el nuevo toque de queda de la familia dominicana», como afirma el productor Tuto Guerrero: «Para mí, este será el mejor año en cuanto a talento diverso».

Sin duda alguna, Dominicanas Got Talent 2025 se perfila como un evento sin precedentes en la televisión dominicana. El premio récord de 3 millones de pesos, junto con un panel de jueces renovado que incluye a Irving Alberti, promete llevar esta temporada a otro nivel. Los nuevos presentadores Enrique Quailey y Lorenna Pierre aportarán frescura y entusiasmo mientras guían a los televidentes a través de los 19 episodios programados.

Además, la inclusión de episodios especiales durante Navidad y Año Nuevo demuestra el compromiso del programa con el entretenimiento familiar durante todo el año. Los 9 Golden Buzzers garantizan momentos llenos de emoción y sorpresas para todos.

Esta tercera temporada representa mucho más que un simple concurso de talentos. Ciertamente, refleja la riqueza cultural y artística de nuestra República Dominicana a través de más de 200 actos que tuvieron el valor de subir al escenario. Detrás de cada presentación hay una historia personal que nos conectará con la esencia del dominicano luchador.

A partir del 15 de octubre, todos los miércoles serán una cita obligada frente al televisor. Desde cantantes y bailarines hasta magos y comediantes, veremos la diversidad del talento nacional brillar como nunca antes. Esta temporada no solo rompe récords en términos de producción y premio, sino también en la oportunidad de unir a familias enteras alrededor del talento que nos representa.

El esfuerzo de más de 420 colaboradores finalmente dará sus frutos cuando el telón se levante. Por tanto, preparémonos para vivir juntos cada emoción, cada Golden Buzzer y cada historia inspiradora que Dominicanas Got Talent 2025 nos tiene preparado. ¡El espectáculo apenas comienza!