Dominicana avanza a cuartos del Clásico Mundial tras vencer con autoridad a Israel

Fernando Tatis Jr. impulsó seis carreras, destacando con un Grand Slam, en la victoria 8-1 de República Dominicana sobre Israel en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Por Noticias SIN

Miami, Florida.- Fernando Tatis Jr. lideró la ofensiva con seis carreras impulsadas, cuatro de ellas con un Grand Slam, y Brayan Bello brilló en el montículo para guiar este lunes la victoria 8-1 de la República Dominicana sobre Israel en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Con este resultado, la novena dominicana sumó su tercer triunfo del torneo y aseguró su clasificación a los cuartos de final dentro del Grupo D.

Tatis Jr. conectó su Grand Slam en la segunda entrada y más adelante añadió un sencillo productor de dos carreras en el séptimo inning, respaldando la sólida actuación de Bello.

El derecho dominicano trabajó cinco entradas de un solo hit, un jonrón permitido, con siete ponches y sin boletos, actuación que dejó su efectividad en 1.80.

Ofensiva oportuna de la novena dominicana

Además del aporte de Tatis Jr., O’Neal Cruz también se hizo sentir con el bate. El campocorto anotó tres veces y conectó un jonrón solitario, el noveno cuadrangular del equipo dominicano en el torneo, líder del certamen en ese renglón.

El Grand Slam de Tatis Jr. marcó un momento histórico: es el primero conectado por un dominicano en la historia del Clásico Mundial. Sus seis carreras impulsadas en el juego también establecen un récord para un jugador dominicano en el torneo.

La marca general del evento sigue en manos de Ken Griffey Jr., con siete remolcadas en un partido.

Tras la salida de Bello, el bullpen dominicano mantuvo el control del encuentro y extendió a 14 entradas y dos tercios consecutivas sin permitir carreras.

Gregory Soto lanzó el sexto episodio con tres ponches, Carlos Estévez trabajó el séptimo permitiendo un hit y ponchando a uno, Wandy Peralta resolvió el octavo sin dificultades y Seranthony Domínguez cerró el noveno sin contratiempos.

Ataque temprano marcó el rumbo

La ofensiva dominicana tomó el control del juego desde el segundo episodio, cuando fabricó cinco carreras.

Cuatro de ellas llegaron con el cuadrangular con bases llenas de Fernando Tatis Jr., quien castigó un cambio de velocidad de 74 millas por hora del abridor Ryan Prager después de caer en conteo adverso.

El ataque continuó en el cuarto inning, cuando O’Neal Cruz conectó su segundo jonrón del torneo, un batazo entre los jardines central y derecho que colocó el marcador 6-0 para el equipo dirigido por Albert Pujols.

Cruz castigó una recta de 94 millas del relevista Zack Weiss, enviando la pelota a 400 pies de distancia.

Israel anotó su única carrera en el cierre del quinto episodio, cuando Spencer Horwitz abrió la entrada con un jonrón frente a Brayan Bello.

La respuesta dominicana llegó en el séptimo inning, cuando Tatis Jr. volvió a producir con un sencillo remolcador que llevó al plato a Cruz y Geraldo Perdomo, ampliando la ventaja a 8-1.

Más adelante, Agustín Ramírez aportó otra carrera con un rodado a segunda base con las bases llenas, mientras que Erik González puso el punto final con un triple remolcador en el noveno episodio.

Ese batazo representó apenas el segundo triple en la historia de la República Dominicana en el Clásico Mundial, después del conectado por José Reyes en 2013.

El partido fue presenciado por 28,728 aficionados, según informaron los organizadores.

La República Dominicana descansará este martes y regresará al terreno el miércoles, cuando enfrente a Venezuela, en un duelo clave entre dos de los favoritos del Grupo D.