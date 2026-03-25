DNCD incauta 150 paquetes de cocaína en el Aeropuerto de Punta Cana

Las autoridades investigan el destino final del cargamento, que se presume sería Europa o Estados Unidos, siguiendo el patrón de otros decomisos recientes en esta misma terminal.

Este miércoles 25 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó sobre el decomiso de 150 paquetes de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia.

Los 150 paquetes fueron detectados durante labores de inspección en la terminal aérea, como parte de los operativos conjuntos entre la DNCD, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) y el Ministerio Público.

La sustancia fue hallada distribuida en maletas o bultos (según el reporte en desarrollo), tras una alerta de las unidades caninas y la confirmación mediante máquinas de rayos X.

Las autoridades investigan el destino final del cargamento, que se presume sería Europa o Estados Unidos, siguiendo el patrón de otros decomisos recientes en esta misma terminal.

Este hallazgo se suma a una serie de golpes recientes al narcotráfico en dicho aeropuerto durante este mes:

25 de marzo: Decomiso de los 150 paquetes mencionados.

Decomiso de los mencionados. 25 de marzo (simultáneo): Arresto de un ciudadano francés que intentaba salir hacia París con 4 paquetes ocultos en su equipaje.

Arresto de un ciudadano francés que intentaba salir hacia París con ocultos en su equipaje. 9 de marzo: Intercepción de tres maletas con 83 paquetes de cocaína.

Intercepción de tres maletas con de cocaína. 3 de marzo: Captura de dos ciudadanos serbios que pretendían viajar a Zúrich, Suiza, con 75 paquetes de la misma sustancia

Con este nuevo decomiso, las autoridades dominicanas refuerzan la vigilancia en las principales terminales aéreas del país. Los 150 paquetes fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar su peso y tipo exacto, mientras se profundizan las investigaciones para identificar a los responsables de este envío frustrado.