Dirección General de Cine autoriza rodajes de películas en el país

No sé cómo aceptar tu renacimiento, no sé cómo no enmudecer ante tu niñez, quisiera pensar que contaré hasta 10 mientras me tapo los ojos, y al terminar saldré buscarte y te encontraré donde te escondiste, me imagino que la tarea que me has dejado, es que empiece yo a trabajar en mi plan de enjuvenecer, pues hoy me siento viejo, cansado de pensar y de pensarte, teniendo como escudo tu arte, tú enseñanza y el camino que dibujaste para vencer a la muerte.