Día Mundial del Agua: Pequeños gestos para salvar el agua hoy

No esperes a que el agua falte para valorarla; empieza hoy mismo a transformar tus hábitos

Este año, las Naciones Unidas han definido el lema oficial como «Agua y Género: donde fluye el agua, crece la igualdad». La campaña busca resaltar cómo el acceso al agua potable y al saneamiento son motores fundamentales para alcanzar la equidad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas en todo el mundo.

Datos de impacto

Brecha de género: En 2 de cada 3 hogares, las mujeres son las responsables de recolectar agua.

En 2 de cada 3 hogares, las mujeres son las responsables de recolectar agua. Tiempo perdido: A nivel global, mujeres y niñas dedican 250 millones de horas al día a buscar agua, tiempo que pierden de estudiar o trabajar.

A nivel global, mujeres y niñas dedican a buscar agua, tiempo que pierden de estudiar o trabajar. Crisis global: Todavía existen 2,200 millones de personas que carecen de agua potable gestionada de forma segura.

Todavía existen que carecen de agua potable gestionada de forma segura. Salud infantil: Cerca de 1,000 niños menores de cinco años mueren diariamente debido a la falta de agua segura y saneamiento.

Adopta estos hábitos sencillos para ciudar el agua:

En el baño: El mayor ahorro

Duchas de 5 minutos: Una ducha estándar gasta 20 litros por minuto. Si reduces tu tiempo, puedes ahorrar hasta 100 litros diarios.

Una ducha estándar gasta 20 litros por minuto. Si reduces tu tiempo, puedes ahorrar hasta 100 litros diarios. Cierra el grifo: Al cepillarte los dientes o afeitarte, no dejes correr el agua. Es un gesto simple que salva 12 litros cada vez.

Al cepillarte los dientes o afeitarte, no dejes correr el agua. Es un gesto simple que salva 12 litros cada vez. Detección de fugas: Una cisterna que gotea puede desperdiciar más de 100 litros de agua al día sin que te des cuenta.

En la cocina: Eficiencia pura

Lava frutas en un recipiente: No lo hagas bajo el chorro abierto; esa misma agua puedes reutilizarla después para regar tus plantas.

No lo hagas bajo el chorro abierto; esa misma agua puedes reutilizarla después para regar tus plantas. Cargas completas: Usa el lavavajillas o la lavadora solo cuando estén llenos. Optimizarás cada ciclo de lavado al máximo.

Fuera de casa: Conciencia verde

Riego inteligente: Riega tus plantas al amanecer o al anochecer para evitar la evaporación inmediata por el sol.

Riega tus plantas al amanecer o al anochecer para evitar la evaporación inmediata por el sol. No uses el inodoro como papelera: Cada vez que tiras un papel o un residuo, gastas entre 6 y 12 litros de agua innecesariamente.

En este Día Mundial del Agua, el desafío es pasar de la reflexión a la acción. Los pequeños gestos cotidianos son la herramienta más poderosa que tenemos para frenar la crisis hídrica. No esperes a que el agua falte para valorarla; empieza hoy mismo a transformar tus hábitos.