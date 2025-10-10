Día Mundial de la Salud Mental: un llamado urgente en la República Dominicana

Cada 10 de octubre el mundo conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha para visibilizar la importancia del bienestar emocional y psicológico.

El Día Mundial de la Salud Mental fue establecido en 1992 por la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH) y respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su objetivo es sensibilizar sobre la importancia del bienestar mental, reducir el estigma y promover políticas públicas que garanticen atención accesible y de calidad OPS/OMS, 2025.

A nivel mundial:

Más de 1.000 millones de personas viven con algún trastorno de salud mental.

La depresión y la ansiedad son de las principales causas de discapacidad.

El suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.

La salud mental en la República Dominicana

En el país, la salud mental ha sido históricamente un tema rezagado dentro del sistema de salud. Sin embargo, en los últimos años se han identificado avances y retos:

Alta demanda y baja cobertura: Según datos del Ministerio de Salud Pública, menos del 20% de las personas con trastornos mentales reciben atención adecuada .

Estigma social: Muchas familias aún ocultan los problemas de salud mental por miedo a la discriminación.

Muchas familias aún ocultan los problemas de salud mental por miedo a la discriminación. Escasez de especialistas: La proporción de psiquiatras y psicólogos clínicos sigue siendo baja en comparación con la demanda nacional.

¿Qué se está haciendo en el país?

En la República Dominicana, los desafíos son grandes: desde la falta de acceso a servicios especializados hasta el estigma social. Sin embargo, se están dando pasos para fortalecer la atención y la prevención.

Plan Nacional de Salud Mental (2021-2030): El Ministerio de Salud Pública lanzó un plan estratégico para fortalecer la atención comunitaria, capacitar personal y descentralizar servicios. Centros de Atención Primaria: Se busca integrar la salud mental en la atención primaria, para que no dependa solo de hospitales psiquiátricos. Hospital Padre Billini y Centro de Rehabilitación Psicosocial: Se han reforzado programas de atención a pacientes con trastornos severos. Campañas educativas: Iniciativas de la OPS y ONG locales promueven la prevención del suicidio y la reducción del estigma. Línea de ayuda psicológica: Durante y después de la pandemia de COVID-19, se habilitaron líneas telefónicas de apoyo emocional.

¿Por qué es importante atender la salud mental?

Impacto social: Una población con buena salud mental es más productiva, solidaria y resiliente.

Una población con buena salud mental es más productiva, solidaria y resiliente. Prevención de crisis: Detectar a tiempo la depresión, ansiedad o adicciones evita complicaciones graves.

Detectar a tiempo la depresión, ansiedad o adicciones evita complicaciones graves. Derecho humano: La salud mental es parte integral del derecho a la salud.

La República Dominicana enfrenta un reto doble: romper el estigma social y fortalecer la infraestructura de atención. El Día Mundial de la Salud Mental es una oportunidad para recordar que no hay salud sin salud mental. Invertir en prevención, educación y servicios accesibles no solo salva vidas, sino que también construye una sociedad más justa y humana.