Día contra el Dengue: Prevención y salud en RD

En el Día Internacional contra el Dengue, conoce los síntomas de alerta, las medidas de atención médica y cómo prevenir esta enfermedad en tu hogar.

Cada 26 de agosto se conmemora el Día Internacional contra el Dengue, una fecha vital para recordar que la salud pública depende tanto de la prevención como de la rápida identificación de la enfermedad. En la República Dominicana, la temporada de altas temperaturas y lluvias exige máxima alerta para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti y proteger a las familias.

La lucha contra el dengue no es una tarea exclusiva de las autoridades de salud, sino un compromiso comunitario que requiere la participación activa de cada hogar para evitar criaderos y proteger el bienestar colectivo.

Saber identificar los síntomas a tiempo y conocer los pasos correctos de atención médica puede salvar la vida de un paciente.

El dengue es una enfermedad viral que se genera y propaga principalmente a través de la interacción entre el virus, el mosquito vector y los seres humanos. A continuación se detalla cómo ocurre este proceso:

¿Cómo se genera la cadena de transmisión?

El dengue no se contagia directamente de persona a persona por el simple contacto físico, sino a través de un ciclo biológico en el que interviene el mosquito Aedes aegypti (y en menor medida, el Aedes albopictus):

El mosquito se infecta: Un mosquito sano pica a una persona que ya tiene el virus del dengue en la sangre (fase en la que el virus circula activamente en el organismo humano). Al alimentarse de su sangre, el mosquito ingiere el virus.

Un mosquito sano pica a una persona que ya tiene el virus del dengue en la sangre (fase en la que el virus circula activamente en el organismo humano). Al alimentarse de su sangre, el mosquito ingiere el virus. El virus se incuban en el insecto: Una vez dentro del mosquito, el virus se multiplica y migra hacia sus glándulas salivales durante un periodo que suele durar entre 8 y 12 días.

Una vez dentro del mosquito, el virus se multiplica y migra hacia sus glándulas salivales durante un periodo que suele durar entre 8 y 12 días. Se propaga el contagio: Cuando ese mosquito ya infectado pica a otra persona sana, le inyecta el virus a través de la saliva, transmitiendo así la enfermedad.

El papel clave del ciclo de vida del mosquito

Para que el dengue se propague masivamente, es necesario que existan las condiciones para la reproducción del mosquito. El Aedes aegypti es un insecto de hábitos domiciliarios (vive dentro o cerca de las casas) y su ciclo consta de cuatro etapas:

Huevo: La hembra del mosquito busca recipientes artificiales con agua estancada (tanques, cubetas, floreros, neumáticos viejos, platos de macetas) para depositar sus huevos en las paredes húmedas. Una característica crucial es que los huevos son sumamente resistentes a la sequía y pueden sobrevivir adheridos a los recipientes durante meses hasta que vuelven a entrar en contacto con el agua.

La hembra del mosquito busca (tanques, cubetas, floreros, neumáticos viejos, platos de macetas) para depositar sus huevos en las paredes húmedas. Una característica crucial es que los huevos son sumamente resistentes a la sequía y pueden sobrevivir adheridos a los recipientes durante meses hasta que vuelven a entrar en contacto con el agua. Larva y Pupa: Al entrar en el agua, los huevos eclosionan. En pocos días (entre 7 y 10 en total, dependiendo de la temperatura), la larva se alimenta de materia orgánica, pasa por la fase de pupa y finalmente se convierte en un mosquito adulto listo para volar y propagar el virus.

Otras vías poco comunes de propagación

Aunque la picadura del mosquito es la vía universal y principal, existen formas secundarias de transmisión:

De madre a feto (transmisión vertical): Una mujer embarazada infectada con dengue puede transmitir el virus a su bebé durante el embarazo o al momento del parto.

Una mujer embarazada infectada con dengue puede transmitir el virus a su bebé durante el embarazo o al momento del parto. Vía sanguínea: En casos muy raros, el contagio puede ocurrir a través de transfusiones de sangre contaminada o pinchazos accidentales con agujas en entornos de salud, aunque los bancos de sangre realizan estrictos controles para evitarlo.

¿Cómo cortar la propagación?

Debido a que el mosquito prolifera especialmente en épocas de lluvias y altas temperaturas, la estrategia más efectiva para detener la propagación del dengue es la eliminación de criaderos: tapar herméticamente los depósitos de agua, lavar y cepillar los recipientes con frecuencia, y desechar cualquier objeto inservible que pueda acumular agua en los hogares.

Síntomas de alerta del dengue

Síntomas de alerta del dengue

Los síntomas suelen aparecer entre 4 y 10 después de la picadura del mosquito e incluyen:

Fiebre alta repentina y persistente.

Intenso dolor de cabeza y detrás de los ojos.

Dolores musculares y en las articulaciones (conocido popularmente como la «fiebre quebrantahuesos»).

Náuseas, vómitos o erupciones en la piel (sarpullido).

Medidas de atención ante un caso sospechoso

Medidas de atención ante un caso sospechoso

Ante la sospecha de dengue, es fundamental seguir estas directrices médicas esenciales:

Acude de inmediato al centro de salud: No esperes a que los síntomas empeoren. Un diagnóstico médico temprano es clave para el monitoreo de plaquetas y la evolución del paciente.

No esperes a que los síntomas empeoren. Un diagnóstico médico temprano es clave para el monitoreo de plaquetas y la evolución del paciente. Nunca te automediques: Está estrictamente prohibido consumir aspirina, ibuprofeno u otros antiinflamatorios si se sospecha de dengue, ya que pueden provocar hemorragias graves. Solo un médico debe indicar analgésicos seguros como el paracetamol para controlar la fiebre.

Está estrictamente si se sospecha de dengue, ya que pueden provocar hemorragias graves. Solo un médico debe indicar analgésicos seguros como el paracetamol para controlar la fiebre. Mantén la hidratación: Es vital ingerir abundantes líquidos (agua, suero oral o jugos naturales) para evitar la deshidratación mientras se recibe asistencia profesional.

La lucha contra el dengue es una responsabilidad compartida: elimina los criaderos en casa y acude al médico ante cualquier señal de alarma.

Nunca te automediques; el manejo médico oportuno marca la diferencia entre una recuperación segura y complicaciones graves. ¡La prevención es nuestra mejor arma!