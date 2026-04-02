Descubre el Significado del Jueves Santo: Secretos de una Celebración Milenaria

Durante esta fecha conmemoramos la última cena de Jesús, momento fundamental en el que instituyó la Eucaristía, uno de los siete sacramentos del catolicismo

Redacción.-El significado del Jueves Santo trasciende una simple celebración religiosa, marcando el comienzo del triduo, uno de los períodos más importantes del calendario litúrgico católico. Durante esta fecha conmemoramos la última cena de Jesús, momento fundamental en el que instituyó la Eucaristía, uno de los siete sacramentos del catolicismo.

Esta celebración milenaria combina sentimientos únicos de alegría por la institución de la Eucaristía y tristeza por el sufrimiento venidero de Cristo. Además, la ceremonia del lavatorio de pies representa un poderoso símbolo de humildad y servicio, mientras que el altar, decorado con velas y manteles pero sin flores, refleja la solemnidad del momento.

En este artículo, exploraremos principalmente los elementos que hacen del Jueves Santo una fecha tan especial, desde la Misa Crismal de la mañana hasta las tradiciones que marcan el inicio del Triduum. Descubriremos juntos por qué el silencio de las campanas después del Gloria y las diversas ceremonias crean una atmósfera única en esta importante celebración católica.

El inicio del Jueves Santo: Misa Crismal y renovación sacerdotal

La mañana del Jueves Santo comienza con una celebración menos conocida pero profundamente significativa: la Misa Crismal. Esta ceremonia, que en ocasiones se adelanta a otro día de la Semana Santa por razones pastorales, representa uno de los momentos más solemnes del calendario litúrgico católico.

Durante esta especial liturgia, el obispo diocesano, rodeado por todos los sacerdotes de su diócesis, consagra el Santo Crisma y bendice los demás óleos que serán utilizados en los sacramentos a lo largo del año. Esta celebración manifiesta claramente la comunión entre el presbiterio y su obispo, simbolizando la unidad del sacerdocio de Cristo que se perpetúa en la Iglesia.

El Santo Crisma, una mezcla de aceite de oliva y bálsamo, es consagrado por el obispo mediante un rito solemne donde exhala su aliento sobre él, simbolizando la acción del Espíritu Santo. Con este óleo se ungirán los recién bautizados, los confirmados serán sellados, y se ungirán las manos de los nuevos sacerdotes, la cabeza de los obispos y los altares en su dedicación.

Asimismo, se bendicen otros dos óleos: el de los catecúmenos, que prepara a quienes recibirán el bautismo, y el de los enfermos, que proporciona alivio en la debilidad. Estos tres óleos se distribuirán posteriormente a todas las parroquias de la diócesis.

Uno de los momentos más emotivos de esta celebración es cuando, tras la homilía, los sacerdotes renuevan públicamente las promesas que hicieron el día de su ordenación. En este acto, reafirman su compromiso de servir fielmente a Cristo y a su Iglesia, de predicar el Evangelio y de vivir en comunión con su obispo.

Esta renovación de las promesas sacerdotales constituye un momento de profunda reflexión sobre el significado del Jueves Santo como día sacerdotal por excelencia. Como expresó el Papa Juan Pablo II: «La liturgia del Jueves Santo es un momento especial del año, en el que podemos y debemos renovar y reavivar dentro de nosotros la gracia sacramental del sacerdocio».

La Misa Crismal marca así el inicio de las celebraciones del Jueves Santo, estableciendo un vínculo entre todos los sacramentos de la Iglesia y el misterio pascual que comenzará a desplegarse en las celebraciones posteriores de este día.

La Última Cena y el mandamiento del amor

Durante la noche del Jueves Santo, se conmemora el momento central que da sentido a esta celebración: la Última Cena de Jesús con sus apóstoles. Este acontecimiento, narrado en los cuatro evangelios canónicos, ocurrió en la semana de la Pascua, días después de la entrada triunfal en Jerusalén y poco antes de la crucifixión.

La Última Cena representa un momento de profunda intimidad donde Jesús instituye dos sacramentos fundamentales: la Eucaristía y el Orden Sacerdotal. Durante esta cena, Cristo tomó el pan, lo partió y lo repartió diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Posteriormente, tomó un cáliz con vino pronunciando: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre». Al concluir con «Haced esto en conmemoración mía», la Iglesia interpreta este mandato como la institución del Orden Sacerdotal.

Asimismo, durante esta reunión, Jesús realizó un gesto extraordinario: el lavatorio de los pies a sus discípulos. Este acto simboliza la humildad y el servicio hacia los demás. Un sacerdote explicó que lo que Cristo hizo fue «ofrecer un gesto de servicio, un ejemplo de lo que debemos hacer como hermanos». Este ritual se recrea actualmente en las parroquias durante la Misa de la Cena del Señor.

Sin embargo, quizás el elemento más poderoso de esta celebración es el «mandamiento nuevo» que Jesús entregó: «Amaos los unos a los otros como yo os he amado». Este mandato transforma el antiguo precepto de amar al prójimo, estableciendo una nueva medida: el amor sacrificial de Cristo.

Durante la cena, Jesús también anunció que uno de ellos lo traicionaría, refiriéndose a Judas Iscariote, y predijo que Pedro lo negaría tres veces antes del amanecer. Estos acontecimientos añaden un tono de despedida a la celebración.

Para los católicos, la Eucaristía instituida esta noche es el sacramento donde, mediante la transubstanciación, el pan y el vino se convierten verdaderamente en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, haciendo presente al mismo Jesús cada vez que se celebra la misa.

El cierre del día: adoración, silencio y oración

Tras la celebración de la Misa de la Cena del Señor, el ambiente de recogimiento continúa con una serie de ceremonias llenas de significado que cierran el día. Una vez finalizada la Eucaristía, el celebrante se dirige a la sacristía donde cambia sus vestimentas blancas por una estola morada, simbolizando el comienzo del tiempo de pasión.

Al regresar al altar, comienza uno de los ritos más solemnes de este día: el despojamiento del altar. Mientras se recita el Salmo 22 con la antífona «Diviserunt sibi», el sacerdote y sus ayudantes despojan completamente el altar de manteles, floreros, frontal y demás ornamentos, dejando únicamente la cruz y los candelabros con las velas apagadas. Este acto profundamente simbólico nos recuerda cómo Jesús fue despojado de sus vestiduras cuando cayó en manos de sus captores, expuesto desnudo a sus insultos. Asimismo, representa la suspensión del Santo Sacrificio.

Después, ocurre otro momento culminante: el traslado del Santísimo Sacramento. El Pan consagrado es llevado procesionalmente hacia un lugar especial, tradicionalmente llamado «Monumento» o «Altar de la Reserva». Este espacio, decorado con velas y flores, está preparado para la adoración de los fieles. Es importante señalar que, aunque antiguamente se le llamaba «sepulcro», la Iglesia aclara que no representa la sepultura del Señor, sino un lugar para conservar la Eucaristía destinada a la comunión del Viernes Santo.

Una vez depositado el Santísimo, comienza la «Hora Santa» o vigilia de oración. Los fieles son invitados a permanecer en adoración, acompañando espiritualmente a Jesús en su oración en el Huerto de Getsemaní. Durante esta vigilia, muchos meditan sobre los capítulos 13 al 17 del Evangelio de San Juan, recreando la soledad y la angustia que experimentó Cristo esa noche.

En algunas tradiciones, existe la costumbre de visitar siete iglesias o monumentos durante esa noche, recordando los siete recorridos que hizo Jesús desde el Cenáculo hasta el Monte Calvario. Esta práctica permite a los fieles agradecer a Jesucristo por la institución de la Eucaristía y acompañarle en la soledad del Huerto.

El silencio característico de esta noche se prolonga hasta el Viernes Santo, transformando estos momentos en una oportunidad única para la introspección y la preparación espiritual ante los acontecimientos de la Pasión.

El Jueves Santo representa, sin duda, uno de los días más significativos del calendario litúrgico católico. Desde la solemne Misa Crismal de la mañana hasta las vigilias nocturnas, cada momento nos acerca al misterio central de nuestra fe.

Esta celebración milenaria nos recuerda especialmente dos grandes regalos que Cristo dejó a su Iglesia: la Eucaristía y el sacerdocio. Ciertamente, el lavatorio de pies nos enseña una lección perdurable sobre la humildad y el servicio, mientras que el silencio posterior al Gloria prepara nuestros corazones para los acontecimientos venideros.

Las ceremonias del final del día, particularmente el despojamiento del altar y la adoración en el Monumento, crean un ambiente único de recogimiento y oración. Este tiempo especial nos permite reflexionar profundamente sobre el significado del amor sacrificial de Cristo y su entrega total por nosotros.

El Jueves Santo, aunque marcado por la solemnidad de la Pasión que se aproxima, permanece como un testimonio vivo del amor infinito de Dios, manifestado a través de los gestos y palabras de Jesús durante su última cena.