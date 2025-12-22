Denuncian campaña difamatoria contra Alfonso Soriano por presunto fraude eléctrico

La empresa Edeeste intenta instalar medidores en Quisqueya, pero enfrenta resistencia de la población local y apoyo de Soriano

Por Noticias SIN

San Pedro de Macorís.– En los últimos días se ha generado una campaña difamatoria que intenta afectar la imagen del exjugador de Grandes Ligas Alfonso Soriano, vinculándolo con un supuesto fraude eléctrico en perjuicio de la empresa Edeeste, información que, según se afirma, no está verificada ni se ajusta a la realidad.

Campaña difamatoria contra Alfonso Soriano por fraude eléctrico

De acuerdo con lo expuesto, los datos difundidos en diversos medios de comunicación del país carecen de sustento, ya que en el municipio de Quisqueya los residentes pagan una tarifa fija por el consumo eléctrico.

Desde hace un tiempo, Edeeste ha intentado instalar medidores en la zona, proceso ante el cual Soriano ha manifestado su disposición de ser uno de los primeros en regularizarse, pese a que gran parte de la población se opone a la colocación de estos dispositivos.

Como evidencia de esta voluntad, se señala que Soriano realizó una inversión superior a RD$800,000 pesos en equipos eléctricos, costeados por él mismo y coordinados con ejecutivos de la empresa distribuidora, con el objetivo de que sean instalados en su residencia para comenzar a pagar el consumo mediante medidores.

Según explicó el propio exbeisbolista, dicho monto fue transferido a un ingeniero encargado de manejar el proceso.



Inversión y acciones de Alfonso Soriano para regularizar consumo eléctrico

En una rueda de prensa, Soriano indicó que esta inversión se realizó en coordinación con la compañía eléctrica, a pesar de contar desde hace tiempo con un sistema propio de energía, compuesto por paneles solares, baterías de alto costo y una planta eléctrica de gran capacidad.

Ante estos hechos, se plantea que el intento de desacreditar a Soriano podría estar orientado a presionar a la población para aceptar los medidores eléctricos, tomándolo como ejemplo, a pesar de que gran parte del tendido eléctrico del municipio se encuentra en condiciones deterioradas.

En declaraciones ofrecidas recientemente, Soriano explicó que desde hace meses viene desarrollando el proceso para regularizarse con el sistema eléctrico, aun teniendo autosuficiencia energética. No obstante, según las informaciones, personas malintencionadas presuntamente vinculadas a Edeeste habrían impulsado una campaña con informaciones falsas para afectar su reputación.