Nuria Piera presenta De “ALIVIO” a otra carga: Reducciones mamarias de Orlando Vargas

La reconocida periodista de investigación Nuria Piera presenta un reportaje especial titulado De “ALIVIO” a otra carga, una entrega que pone bajo la lupa los procedimientos quirúrgicos de reducción mamaria realizados por el cirujano plástico Orlando Vargas. La investigación aborda los testimonios de pacientes que buscaban una mejora en su salud y calidad de vida, pero que terminaron enfrentando graves complicaciones físicas y secuelas emocionales.

El programa de investigación profundiza en los expedientes, denuncias formales y cuestionamientos éticos que rodean la práctica médica del especialista, reavivando el debate sobre la regulación y los controles en el sector de la cirugía estética en la República Dominicana.

Claves de la investigación periodística

Testimonios de afectadas: Pacientes rompen el silencio para narrar las complicaciones de salud, deformaciones y el largo peregrinaje médico que debieron afrontar tras someterse a cirugías con el galeno.

Pacientes rompen el silencio para narrar las complicaciones de salud, deformaciones y el largo peregrinaje médico que debieron afrontar tras someterse a cirugías con el galeno. Cuestionamientos a la praxis médica: El reportaje analiza si los protocolos quirúrgicos y el seguimiento postoperatorio cumplieron con los estándares éticos y de seguridad exigidos para este tipo de intervenciones.

El reportaje analiza si los protocolos quirúrgicos y el seguimiento postoperatorio cumplieron con los estándares éticos y de seguridad exigidos para este tipo de intervenciones. Llamado a la supervisión institucional: La entrega pone sobre la mesa la urgencia de un mayor control por parte de los organismos reguladores para proteger a los ciudadanos frente a malas prácticas en clínicas estéticas.

Una investigación contundente que busca esclarecer responsabilidades y servir de alerta ante los riesgos de procedimientos estéticos mal ejecutados.