Darian Vargas: “Ser sincero en este país es difícil”

Darian Vargas, un estratega apasionado por los datos y la telemática, quien comparte su experiencia y su visión crítica sobre la realidad social y política de República Dominicana

Darian Vargas se describe como un «fanático de los datos», aunque reconocer la verdad de las estadísticas le genera dolor. Menciona que en 2024, 585 niñas entre 11 y 13 años dieron a luz, una cifra que, aunque dolorosa, es crucial para impulsar transformaciones.

Se formó como ingeniero telemático, especializándose en inteligencia artificial y big data, trabajando con análisis de datos, modelos predictivos y sistemas complejos.