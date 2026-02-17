Darian Vargas: “Ser lambón es más importante que la preparación”

Darian Vargas, comparte sus perspectivas sobre la educación, el éxito en la vida y la importancia de la actitud.

Vargas comparte una anécdota personal sobre un niño que no podía pagar el transporte para asistir a una conferencia, lo que le llevó a reflexionar sobre la cantidad de «Albert Einstein» y «Elon Musk» que hay en los barrios dominicanos, pero que no tienen acceso a oportunidades educativas.

Darian Vargas enfatiza su teoría de que en la sociedad dominicana, el «lambonismo» tiene más mérito que un título académico. Argumenta que la educación es crucial para sacar a las personas de situaciones difíciles y evitar la envidia.