Contundentes declaraciones de Milagros Ortiz Bosh sobre el caso Senasa

Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, declaró que el caso SENASA evidencia fallas estructurales en los mecanismos de control del Estado.

Llamó a actuar con “concreción y articulación” para fortalecer la transparencia y la cultura de integridad en la República Dominicana.

Llamó a enfrentar el caso SENASA con acciones concretas y articuladas, destacando que la corrupción es un desafío cultural y económico que requiere la participación de instituciones, ciudadanía y liderazgo político.

Resaltó que el 93.5 % de las instituciones públicas cumplen hoy con estándares de transparencia, frente al 40 % registrado en 2020, y que 211 instituciones alcanzan puntuaciones entre 90 y 100 puntos.

Subrayó la colaboración con la OCDE para construir una Estrategia Nacional de Integridad y el reconocimiento de Naciones Unidas al país como plan piloto en el uso de datos para prevenir la corrupción.