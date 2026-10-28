¿Conoces la primera catedral del Nuevo Mundo?

Catedral Primada de América, siglos custodiando la espiritualidad Dominicana.

La Catedral Primada de América, en República Dominicana, es, con mucho, destino obligado para todos los turistas que desean conocer más a fondo nuestras bellezas naturales e históricas.

Pero aclaremos un punto: Catedral Primada de América, es una de las maneras en las que se conoce a este venerable templo. También se le denomina Basílica Menor de Santa María o Catedral de Santo Domingo.

Pero ¿sabes cuál es su nombre oficial? ¡Esperamos que tengas buena memoria!, porque su nombre completo es Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora Santa María de la Encarnación o Anunciación. ¿Ahora entiendes por qué todos prefieren llamarla Catedral Primada de América?

DE LA COLONIA PARA EL FUTURO

Su construcción dio inicio en 1512, bajo el ojo vigilante del obispo fray García Padilla, según planos de Alonso de Rodríguez por voluntad del Papa Julio II.

Pero pronto la catedral tuvo retraso en su construcción ya que durante un tiempo los constructores prefirieron probar suerte en las minas de oro de México, abandonado este hermoso templo. Alejandro Geraldini, obispo, decidió tomar cartas en el asunto en 1519 reanudando la obra hasta su culminación en 1540.

Una vez finalizada la obra, el emperador Carlos V solicitó al Papa Pablo III declararla como la primera catedral del Nuevo Mundo, hecho que se formalizó en 1546.

¿Te imaginas lo mágico que es visitar un lugar así?

UNA CONSTRUCCIÓN PARA ADMIRAR.

Cuando visites esta hermosa estructura, verás lo recio de su construcción en piedra calcárea completado con tres puertas: dos góticas que contrastan con la tercera, la cual ofrece un estilo plateresco. En su interior hallarás tres naves libres, doce capillas laterales y, por supuesto, una impresionante nave central con techo a dos aguas.

Disfrutarás recorriendo sus 3.000 metros cuadrados de construcción y descubriendo detalles únicos, como su colección de pinturas entre las que destaca la tabla de la Virgen de Altagracia, con una data de 1532, las lápidas de antiguos arzobispos, el retablo barroco de su altar mayor y otros elementos de gran valor de la colonia.

PUERTAS CON MUCHOS CUENTOS PARA REVELAR.

Ya te comentamos sobre las tres puertas, dos góticas y una de estilo plateresco. Una de las góticas es la puerta norte, que permite llegar al Parque Colón. A la segunda puerta gótica se le conoce como la Puerta del Perdón. ¿Por qué de este nombre? Bueno, bastaba con que un perseguido político atravesara esta puerta para ser perdonados. Y la tercera puerta es la Puerta Mayor.

LA CATEDRAL Y LA HISTORIA.

Al visitar la Catedral debes tomar en cuenta su bagaje histórico, como el hecho de que durante un tiempo albergó los restos de Cristóbal Colón antes de ser llevado al Faro de Colón. Un capítulo menos tranquilo de su historia tuvo que ver con la visita del corsario inglés Francis Drake en 1586. En aquel momento el corsario tomó posesión de la Catedral como su centro de mando. Una vez decidió a volver al mar, el corsario y sus hombres robaron los tesoros del templo cometiendo vandalismo contra su estructura.

Como verás, la Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora Santa María de la Encarnación o Anunciación tiene suficiente méritos para visitarla la próxima vez que estés en República Dominicana. Historia, belleza y curiosidades son también deliciosos elementos que vale la pena conocer cuando visitas el paraíso.

Fotos y Articulo: @ColorVisiònc9