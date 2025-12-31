Más Contenido

    Conoce los feriados nacionales del 2026

    En 2026, la República Dominicana contará con 13 días feriados nacionales, de los cuales tres se trasladarán para formar fines de semana largos, según lo establecido por la Ley 139-97.

    Aquí te contamos, cómo quedará el calendario de feriados nacionales para el para el próximo año

    Enero

    • Jueves 1: Año Nuevo (inamovible).
    • Lunes 5: Día de los Santos Reyes (trasladado desde el martes 6).
    • Miércoles 21: Día de Nuestra Señora de la Altagracia (inamovible).
    • Lunes 26: Natalicio de Juan Pablo Duarte (inamovible).

    Febrero

    • Viernes 27: Día de la Independencia Nacional (inamovible).

    Abril

    • Viernes 3: Viernes Santo (Semana Santa, inamovible).

    Mayo

    • Lunes 4: Día del Trabajo (trasladado desde el viernes 1).

    Junio

    • Jueves 11: Corpus Christi (inamovible).

    Agosto

    • Domingo 16: Día de la Restauración (inamovible).

    Septiembre

    • Martes 24: Día de las Mercedes (inamovible).

    Noviembre

    • Lunes 9: Día de la Constitución (trasladado desde el viernes 6).

    Diciembre

    • Viernes 25: Navidad (inamovible).

    El 2026 ofrecerá a los dominicanos y visitantes un calendario equilibrado entre celebraciones patrias, religiosas y fines de semana largos, que no solo fortalecen la identidad cultural, sino que también impulsan el turismo y la economía local.

