Conoce los factores silenciosos del cáncer de estómago, según un nuevo estudio

Un estudio internacional publicado en Cancer Discovery identifica una red de “factores de riesgo silenciosos” que favorecen la inflamación crónica del estómago y pueden preceder décadas antes al desarrollo del cáncer gástrico. El trabajo, liderado por equipos de Duke‑NUS y NUHS, subraya que no existe un único desencadenante: es la confluencia de varios elementos —biológicos y conductuales— la que crea un microambiente susceptible a la progresión tumoral.

Hallazgos clave del estudio

El cáncer de estómago es el quinto tumor más frecuente y la cuarta causa principal de muerte por cáncer a nivel mundial , lo que hace crucial identificar factores que permitan prevención y detección temprana.

Publicación y liderazgo: El trabajo, publicado en Cancer Discovery, fue liderado por la Facultad de Medicina Duke‑NUS y NUHS, con el decano Patrick Tan entre los autores principales.

Mecanismo multifactorial: Los investigadores describen una interacción compleja entre mutaciones genéticas asociadas a la edad, alteraciones inmunitarias, hematopoyesis clonal (acumulación de mutaciones en células sanguíneas con la edad) y la presencia aumentada de ciertas bacterias orales en el estómago, como Streptococcus, que promueven inflamación crónica y daño tisular.

Factores silenciosos detallados

Helicobacter pylori: Sigue siendo un factor central; su erradicación podría reducir de forma sustancial los casos futuros en regiones de alta prevalencia.

Hematopoyesis clonal: Mutaciones somáticas en células sanguíneas que aumentan con la edad pueden potenciar la inflamación y la progresión hacia lesiones premalignas.

Microbioma oral en el estómago: La detección de bacterias orales en el estómago, especialmente Streptococcus, se asocia con mayor riesgo de cambios precancerosos.

Tabaquismo y hábitos de vida: El consumo de tabaco actúa como cofactor que intensifica la respuesta inflamatoria y acelera la progresión de lesiones.

Implicaciones para la prevención y la clínica

Detección y erradicación de H. pylori en poblaciones de riesgo puede ser una medida de alto impacto.

Vigilancia en adultos mayores: Considerar estrategias para identificar hematopoyesis clonal y otros marcadores genéticos que indiquen mayor riesgo.

Considerar estrategias para identificar hematopoyesis clonal y otros marcadores genéticos que indiquen mayor riesgo. Integrar salud bucal y digestiva: Mejorar la higiene oral y estudiar el microbioma como parte de programas preventivos podría abrir nuevas vías de intervención.

El estudio subraya que el riesgo de cáncer gástrico se acumula a lo largo de los años mediante la confluencia de factores biológicos y conductuales. Abordar estos “factores silenciosos” —desde la erradicación de H. pylori hasta la reducción del tabaquismo y la investigación del microbioma— ofrece oportunidades concretas para reducir la carga global de esta enfermedad y mejorar la detección temprana.