¿Cómo influye el eclipse de Luna en nuestro día a día? Mitos y realidades

Los eclipses lunares han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Más allá del espectáculo visual que ofrecen al teñir la Luna de tonos rojizos (la famosa «Luna de Sangre»), muchos se preguntan:

¿Realmente afectan nuestra salud, humor o actividades cotidianas?

1. El impacto psicológico y emocional

Aunque la ciencia no ha demostrado una conexión directa entre las fases lunares y el comportamiento humano extremo, la psicología sugiere un efecto indirecto:

Estudios indican que durante eventos lunares intensos, el cuerpo puede tardar más en conciliar el sueño profundo debido a la sutil variación en los ritmos circadianos. Sensibilidad aumentada: Culturalmente, los eclipses se asocian con el cierre de ciclos. Esto puede generar una predisposición mental a la reflexión o a la introspección profunda durante el día.

2. Efectos físicos: ¿Mito o realidad?

Es común escuchar que los eclipses afectan a las mujeres embarazadas o causan cambios de peso. La realidad científica es clara:

Fatiga: Muchas personas reportan una sensación de «cansancio pesado». Esto suele deberse más a la expectación y al cambio en la rutina nocturna para observar el fenómeno que a una causa biológica directa.

3. La naturaleza en alerta

Donde sí hay un cambio real es en el mundo natural: