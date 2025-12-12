¿Cómo fue la travesía de María Corina Machado para llegar a Oslo?

La travesía de María Corina Machado hacia Oslo fue una operación clandestina y de alto riesgo que combinó tierra, mar y aire, con disfraces, peluca y escalas internacionales, hasta culminar en su llegada a Noruega.

Machado llevaba casi un año escondida en Caracas.

El lunes inició su escape hacia un pueblo pesquero costero, en un trayecto de 10 horas atravesando 10 puestos de control militar.

Para evitar ser reconocida, utilizó un disfraz y una peluca.

Machado no alcanzó a estar presente en la ceremonia oficial del Nobel; su hija Ana Corina Sosa recibió el galardón en su nombre.

Al día siguiente, apareció públicamente en Oslo, vestida de blanco, y fue recibida como una figura heroica por cientos de seguidores que la aclamaban con consignas de “¡Libertad!”.

En rueda de prensa, describió su viaje con tres palabras: “largo, largo, largo”, y agradeció a quienes arriesgaron sus vidas para que pudiera llegar.