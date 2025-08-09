Comando Estados Unidos y RD fortalecen estrategias de seguridad

Durante una visita oficial del almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM), ambas naciones consolidaron sus alianzas estratégicas en defensa, seguridad hemisférica y cooperación regional.

El presidente Luis Abinader condecoró al almirante Holsey con la Orden al Mérito Naval, destacando su liderazgo en el fortalecimiento de los vínculos militares entre ambos países.

Esta visita reafirma a República Dominicana como un socio clave en la estrategia de seguridad del hemisferio occidental y demuestra el compromiso mutuo por la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región.