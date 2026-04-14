Color Visión lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Batista Matos

Carlos Batista Matos dedicó sus años más fructíferos a la comunicación, dejando una huella imborrable gracias a su carisma y estilo único.



La familia de Color Visión, Canal 9, se encuentra de luto ante la partida física de una de las figuras más emblemáticas de la televisión dominicana y pilar fundamental de esta planta televisora: el destacado comunicador y periodista Carlos Batista Matos.

Un Legado Imborrable

Carlos Batista Matos dedicó sus años más fructíferos a la comunicación, dejando una huella imborrable gracias a su carisma y estilo único. Para Color Visión, su partida representa una pérdida irreparable, pero su legado permanecerá como inspiración para las futuras generaciones de profesionales del área.

La institución extiende sus más sinceras condolencias a sus hijos:

• Jaime, Karina, Carlos, Belkis, Carla y Emely, así como a todos sus familiares y allegados.

En este momento de dolor, la Administración General de Color Visión se une al clamor por la paz de su alma y pide al Creador que otorgue serenidad y fortaleza a sus seres queridos para afrontar esta difícil transición.

Paz a sus restos.