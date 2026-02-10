En la costa atlántica, los organismos de primera respuesta, deben tomar las medidas preventivas que corresponda debido a probables inundaciones costeras menores, con el mayor riesgo durante la marea alta

El COE emite el nivel de alerta verde por probables inundaciones costeras menores con el mayor riesgo durante la marea alta, para toda la franja costera desde Bahía de Manzanillo (Montecristi), hasta Cabo San Rafael (La Altagracia)

Igualmente, el informe de “INDOMET” establece que las condiciones marítimas continúan deteriorándose significativamente en ambas costas del país, lo cual durará aproximadamente de 24 a 48 horas.

Asimismo, se recomienda en la costa atlántica, los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, a permanecer en puerto desde Bahía de Manzanillo (Montecristi) hasta Cabo San Rafael (La Altagracia), debido a condiciones peligrosas asociadas a olas y vientos anormales.

Para la costa caribeña, el INDOMET recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, desde Cabo Beata en pedernales hasta la provincia de Barahona.

En resto de la costa navegar con precaución próximo al perímetro costero.