Semana Santa ¡Alerta Verde! Lluvias intensas y riesgo de inundaciones en 7 provincias dominicanas

El COE emite el nivel de alerta verde para 07 provincias, debido a que el informe del INDOMET, establece que por la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, los efectos locales y un incremento de la humedad, se pronostican aguaceros localmente moderados a fuertes con posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las provincias en alerta verde son:

Espaillat

Hato Mayor

Monseñor Nouel

El Seibo

María Trinidad Sánchez

La Vega

Hermanas Mirabal

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.