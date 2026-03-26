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    COE emite el nivel de alerta verde para 07 provincias

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    Semana Santa ¡Alerta Verde! Lluvias intensas y riesgo de inundaciones en 7 provincias dominicanas

    El COE emite el nivel de alerta verde para 07 provincias, debido a que el informe del INDOMET, establece que por la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, los efectos locales y un incremento de la humedad, se pronostican aguaceros localmente moderados a fuertes con posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

    Las provincias en alerta verde son:

    Espaillat
    Hato Mayor
    Monseñor Nouel
    El Seibo
    María Trinidad Sánchez
    La Vega
    Hermanas Mirabal

    En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

    Semana Santa ¡Alerta Verde! Lluvias intensas y riesgo de inundaciones en 7 provincias dominicanas

    El COE emite el nivel de alerta verde para 07 provincias, debido a que el informe del INDOMET, establece que por la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, los efectos locales y un incremento de la humedad, se pronostican aguaceros localmente moderados a fuertes con posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

    Las provincias en alerta verde son:

    Espaillat
    Hato Mayor
    Monseñor Nouel
    El Seibo
    María Trinidad Sánchez
    La Vega
    Hermanas Mirabal

    En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

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