Semana Santa ¡Alerta Verde! Lluvias intensas y riesgo de inundaciones en 7 provincias dominicanas
El COE emite el nivel de alerta verde para 07 provincias, debido a que el informe del INDOMET, establece que por la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, los efectos locales y un incremento de la humedad, se pronostican aguaceros localmente moderados a fuertes con posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Las provincias en alerta verde son:
Espaillat
Hato Mayor
Monseñor Nouel
El Seibo
María Trinidad Sánchez
La Vega
Hermanas Mirabal
En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.