Cobertura Especial «Turismo Deportivo RD» Fitur 2026

La juramentación del Comité de Turismo Deportivo de la República Dominicana y la labor de José Patricio Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

No se trata solo de organizar o patrocinar eventos, sino de presentar el deporte como una oferta complementaria al turismo tradicional, como el golf. El objetivo es ofrecer diversas actividades para los visitantes que buscan múltiples intereses en un viaje.

La República Dominicana busca convertirse en un destino que ofrezca más allá del sol y playa, incluyendo cultura, medio ambiente, montaña y deportes. Se mencionan ejemplos como las canchas de fútbol en complejos turísticos para familias europeas y los campamentos de béisbol.

Se destaca el potencial del país para el surfing en Puerto Plata y las excelentes condiciones para los deportes de vela en Caldera Baní.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebrarán en Santo Domingo del 24 de julio al 8 de agosto, coincidiendo con la temporada alta de verano. Esto se ve como una oportunidad para promover el país y fortalecer su liderazgo en la región.