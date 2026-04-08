Clases suspendidas en zonas afectadas por inundaciones y lluvias

El ministro de Educación anuncia la suspensión de la docencia, tanto en el sector público como en el privado, en aquellas zonas donde los niveles de agua o el riesgo de inundación representen un peligro para los estudiantes, docentes y familias.

Se instruyó a los directores regionales y distritales a tomar la decisión de suspender las clases incluso en lugares donde no haya habido una alerta formal del COE, si la realidad territorial así lo exige.

Se está a la espera de una circular o comunicación oficial más detallada, la medida queda inicialmente bajo la valoración de padres y maestros en las zonas afectadas.