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    Clases suspendidas en zonas afectadas por inundaciones y lluvias

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    El ministro de Educación anuncia la suspensión de la docencia, tanto en el sector público como en el privado, en aquellas zonas donde los niveles de agua o el riesgo de inundación representen un peligro para los estudiantes, docentes y familias.

    Se instruyó a los directores regionales y distritales a tomar la decisión de suspender las clases incluso en lugares donde no haya habido una alerta formal del COE, si la realidad territorial así lo exige.

    Se está a la espera de una circular o comunicación oficial más detallada, la medida queda inicialmente bajo la valoración de padres y maestros en las zonas afectadas.

    El ministro de Educación anuncia la suspensión de la docencia, tanto en el sector público como en el privado, en aquellas zonas donde los niveles de agua o el riesgo de inundación representen un peligro para los estudiantes, docentes y familias.

    Se instruyó a los directores regionales y distritales a tomar la decisión de suspender las clases incluso en lugares donde no haya habido una alerta formal del COE, si la realidad territorial así lo exige.

    Se está a la espera de una circular o comunicación oficial más detallada, la medida queda inicialmente bajo la valoración de padres y maestros en las zonas afectadas.

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