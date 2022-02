Clarissa Molina y Vicente Saavedra: Una cena romántica en Santo Domingo fue donde se cocinó nuestro amor

Por: José Morón / Color visión

«Desde esa noche Cupido encendió la chispa» hasta el sol de hoy… Afirma Vicente

Una cena romántica en Santo Domingo fue donde se cocinó el amor que desde hace siete meses viven Clarissa Molina y Vicente Saavedra.

El productor puertorriqueño, de 38 años, contó a la revista People en Español que en junio pasado hizo un viaje relámpago de Puerto Rico a Santo Domingo para reunirse con la actriz y presentadora dominicana de televisión, que se encontraba aquí para los Premios Soberano.

Él relató que una mañana en Puerto Rico amaneció con el deseos de verla (ya se conocían), por lo que la llamó y le preguntó si podían encontrarse en Santo Domingo para ir a cenar y hablar.

«Al principio se me hizo un poco difícil, ella me dijo: ‘Bueno…tengo una agenda un poco cargada, pero déjame hablar con la persona que está armando los premios… Sí puedo salir, pero tengo que hacer un casting de la película», explicó

Debido a sus compromisos en Santo Domingo, la noche de la cena lo dejó esperando una hora y media mientras hacía el casting de una película pero él fue paciente y comprensivo.

Por su parte, Clarissa, cuenta que fue conquistada a base del dulce amor: «Me gustó mucho su dulzura, a pesar de que parezca un chico serio o rudo. Él es más tierno que yo, más dulce».

También recordó que Saavedra le preguntó seriamente cuándo se iba a dejar querer. «No me he dejado querer desde hace mucho. Él me dijo eso y dije: ‘Ese hombre, ¿por qué me dice esto a mí?’ »

«Yo dije: es verdad, déjate querer, que te apapachen, no todo en la vida es trabajo»

Saavedra quedó flechado en esa primera cita en Santo Domingo y luego, a los dos días, fue a Punta Cana para de nuevo encontrarse con ella.

«Tuve que ir a Punta Cana, y él me dijo si vas a estar allá, yo voy a estar cerca de allá en Cap Cana, y se fue para allá», confeso la ex-Miss República Dominicana.

En septiembre de 2021 la presentadora dominicana confesó tener una relación con el empresario. Desde entonces son inseparables.

Pasaron Nochebuena y Navidad juntos y después de recibir su Año Nuevo con los padres de la comunicadora se fueron inmediatamente de vacaciones a las Bahamas con la madre de la reina de belleza.