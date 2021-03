Ciudadanos critican plan de seguridad nacional del Gobierno

in

POR: ROCÍO QUIROZ / NOTICIAS SIN

SANTO DOMINGO.- El Plan Nacional de Seguridad anunciado por el presidente Abinader, que contempla un desarme voluntario de la población a partir del 6 de abril, provocó posiciones encontrados en diversos sectores de la sociedad civil, algunos de los cuales criticaron la falta de innovación de las medidas que ya en otras ocasiones han sido aplicadas sin éxito.

El hecho de que el Gobierno pretenda recompensar a los ciudadanos para que entreguen voluntariamente las armas ilegales a fin de reducir las muertes y hechos de violencia como planteó el presidente Abinader, fue recibido con escepticismo por ciudadanos y miembros del opositor PLD.

«Eso es, no vamos a decir imposible, pero es muy difícil. Naturalmente, hay armas ilegales que no la tienen los delincuentes, entonces si por lo menos podemos sacar una parte de las armas ilegales, bueno, ya es un paso de avance. Lo que hay que evitar es que un arma ilegal llega a los delincuentes»., manifestó Sigfrido Pared Pérez, ex director DNI.