Cinco leyendas ingresan al Salón de la Fama del Béisbol Latino

PUNTA CANA.– Los dominicanos Bartolo Colón, Miguel Tejada y Julio César Franco, junto al mexicano Adrián González y el venezolano Francisco Rodríguez, fueron exaltados al Salón de la Fama del Béisbol Latino.

Rodríguez no pudo asistir al acto debido al reciente fallecimiento de su hijo, aunque fue homenajeado mediante un material audiovisual que repasó su extraordinaria trayectoria. Cada exaltado recibió un tributo especial con imágenes, estadísticas y momentos memorables que marcaron sus carreras.

La Gran Ceremonia de Exaltación de la XII Clase del Salón de la Fama del Béisbol Latino, incluyó además un homenaje póstumo a exjugadores latinos que dejaron huella en el diamante: Ed Acosta, Diego Seguí, Félix Torres, Carlos Lezcano, Jesús Montero y Octavio Dotel.

Dominicanos inmortalizados

Julio César Franco: «El Emperador«

Oriundo de Hato Mayor y criado en Consuelo, San Pedro de Macorís, Julio Franco construyó una de las carreras más longevas y admiradas en la historia de las Grandes Ligas.

Jugó 23 temporadas en MLB (1982-2007) y se retiró a los 49 años, convirtiéndose en símbolo de disciplina y preparación física. Defendió varias posiciones del cuadro interior y también brilló como bateador designado.

Logros destacados:

· Campeón de bateo en 1991 (.341).

· Tres selecciones al Juego de Estrellas (1989-1991).

· Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas en 1990.

· Cinco Bates de Plata.

· Jugador de mayor edad en conectar un grand slam y un jonrón en MLB.

En la Liga Dominicana vistió los uniformes de Estrellas Orientales y Leones del Escogido. En la temporada 1997-98 registró un impresionante promedio de .436.

Durante su discurso recordó el sacrificio detrás del sueño de llegar a Grandes Ligas:

«El camino a Grandes Ligas no es fácil ni barato. Se construye con trabajo, calor, cansancio y una fe inquebrantable«.

Bartolo Colón: el lanzador latino más ganador

Oriundo de Altamira, Puerto Plata, Bartolo Colón lanzó en Grandes Ligas entre 1997 y 2018, acumulando 247 victorias, la mayor cantidad para un lanzador latino en MLB.

Principales logros:

· Premio Cy Young en 2005, tras ganar 21 juegos.

· Cuatro Juegos de Estrellas (1998, 2005, 2013 y 2016).

· Lanzó para 12 franquicias.

· El 7 de mayo de 2016 conectó su único jonrón en Grandes Ligas, uno de los momentos más celebrados de su carrera.

En la Liga Dominicana defendió los colores de las Águilas Cibaeñas.

Durante la ceremonia agradeció a «Dios, a mis padres, a mi esposa y a quienes me ayudaron a volver al terreno. Los Yankees me dieron otra oportunidad para demostrar que aún podía competir».



Además, calificó su paso por las Águilas Cibaeñas como el pilar de sus logros:

«Ahí fue que me hice un gran pitcher de verdad«.

Miguel Tejada: MVP y símbolo de consistencia

Nacido en Baní, Miguel Tejada jugó 17 temporadas en MLB (1997-2013), consolidándose como uno de los torpederos más productivos de su generación.

Logros principales:

· Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2002.

· Seis Juegos de Estrellas.

· 1,152 juegos consecutivos entre 2000 y 2007.

· Líder de MLB en carreras impulsadas en 2004 (150).

· Ganador del Derby de Jonrones en 2004.

En LIDOM participó durante 14 temporadas con las Águilas Cibaeñas y es líder histórico en hits, jonrones y remolcadas en Series del Caribe. También integró el equipo dominicano campeón invicto del Clásico Mundial 2013.

En la ceremonia manifestó que:

«Dios, mis padres y quienes creyeron en mí fueron el motor para levantarme cada vez que caí y seguir luchando por mis objetivos«.

Figuras internacionales

Adrián González: «El Titán» de México

Nacido en San Diego, California, pero criado en Tijuana, México, Adrián González se convirtió en uno de los peloteros mexicanos más emblemáticos en la historia de MLB.

Primera selección global del Draft 2000, jugó 15 temporadas en Grandes Ligas con Rangers, Padres, Red Sox, Dodgers y Mets.

Logros destacados:

· Cinco veces All-Star.

· Cuatro Guantes de Oro.

· Dos Bates de Plata.

· Primer jugador de origen mexicano en alcanzar los 2,000 hits en MLB.

Anunció su retiro en febrero de 2022, tras participar con México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y culminar su carrera profesional con los Mariachis de Guadalajara.



Durante la ceremonia recordó sus raíces:

«El talento abre puertas, pero el carácter es lo que te mantiene dentro. La disciplina y el respeto que aprendí de niño fueron la base de mi carrera».

Francisco Rodríguez: «K-Rod«

El venezolano Francisco Rodríguez, conocido como «K-Rod» o «El Kid«, es uno de los cerradores más dominantes en la historia del béisbol.

Logros y récords:

· Récord de 62 salvamentos en una temporada (2008).

· 437 rescates de por vida (cuarto lugar histórico en MLB).

· Campeón de Serie Mundial con los Angels en 2002.

· Seis selecciones al Juego de Estrellas.

· 1,142 ponches en su carrera.

En la actualidad se desempeña como coach de pitcheo de los Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

La clase 2025 consolida así un legado de excelencia que sigue elevando el nombre del béisbol latino en los escenarios más exigentes del mundo.