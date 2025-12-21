Temperaturas frescas y agradables

Fuente oficial INDOMET

Una débil vaguada y la influenciada del viento predominante del este, han estado ocasionando precipitaciones débiles sobre algunas provincias del territorio nacional, como son; La Altagracia, el Gran Santo Domingo, (principalmente la parte norte), Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas, Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, entre otras. Estas precipitaciones, prevemos que continúen disminuyendo gradualmente, tornándose el ambiente con nubes dispersas en gran parte del país. Sin descartar, algunas lluvias aisladas de corta duración sobre la Cordillera Central, el litoral Atlántico y algunos poblados de la región sureste.

Para mañana lunes, durante las horas matutinas, seguirán ausentes las lluvias significativas sobre gran parte del territorio dominicano. No obstante, en horas de la tarde, estas precipitaciones prevemos que se extiendan, paulatinamente, hacia otras provincias del noreste, el sureste y la Cordillera Central. Tales como: Monte Plata, San Cristóbal, La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís y algunos municipios del Gran Santo Domingo, entre otros. Siendo más notorias, principalmente en diferentes provincias del litoral Atlántico al final de la noche.

Debido al inicio oficial del invierno en el hemisferio norte y al viento fresco de dirección noreste, las temperaturas continuarán más agradables, principalmente durante la noche y la madrugada y muy principalmente en zonas de montañas y valles de interior del país, donde también podrían producirse densas nieblas y neblinas.

Distrito Nacional: cielo mayormente soleado. Ocasionales chubascos de lluvias de corta duración, hasta el final de la tarde.

Santo Domingo Norte: medio nublado en ocasiones. Lluvias débiles y pasajeras, hasta las primeras horas de la noche.

Santo Domingo Este: medio nublado en ocasiones con lluvias aisladas de corta duración.

Santo Domingo Oeste: medio nublado en ocasiones. Lluvias aisladas y pasajeras, corta duración, hasta las primeras horas de la noche.

Temperaturas mínimas entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

Resumen: A pesar de un cielo mayormente soleado, una débil vaguada y viento del este seguirán generando ocasionales incrementos nubosos acompañados de lluvias dispersas en diferentes poblados del territorio nacional, con tendencia a disminuir gradualmente al final de la tarde. Temperaturas seguirán agradables. Recomendaciones marítimas. Amplíe detalles visitando; https://indomet.gob.do/pronostico/informes-marino/informe-marino-3

Para el martes, prevemos las ocurrencias de lluvias matutinas de diferentes intensidades y frecuencias desde la madrugada, principalmente sobre varias provincias localizadas en el litoral costero del Atlántico, la Cordillera Central e incluso el Valle del Cibao y la zona fronteriza, debido a una vaguada prefrontal y el viento moderado y fresco del noreste y los efectos asociados a una vaguada prefrontal.