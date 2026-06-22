Cielo despejado y mucho calor hoy; onda tropical se acerca

Predominan cielos despejados y altas temperaturas en el país. Hoy habrá lluvias aisladas, pero mañana llega otra onda tropical con más precipitaciones

Luego del paso de la reciente onda tropical, el sistema se aleja de nuestra área de pronóstico, dando paso a una jornada marcada por la estabilidad climática. Para hoy, esperamos un ambiente mayormente dominado por cielos despejados y nubes dispersas en la gran mayoría de las provincias del país.

Lluvias residuales en la tarde

Aunque el buen tiempo será la norma, la humedad que dejó la onda tropical a su paso interactuará con el calentamiento del día. Esto favorecerá la formación de algunos chubascos y tronadas aisladas durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche, concentrándose específicamente en localidades de:

El Noreste

La Cordillera Central

El Valle del Cibao

El resto del territorio nacional continuará experimentando temperaturas calurosas y precipitaciones ampliamente aisladas.

Alerta: Nueva onda tropical para mañana

Para mañana, las condiciones meteorológicas volverán a experimentar cambios. Los modelos indican el acercamiento de una nueva onda tropical, la cual incrementará ligeramente las precipitaciones, afectando principalmente con lluvias a los poblados ubicados en las regiones este, sureste y suroeste de la nación.

Pronóstico por Provincias para Hoy

A continuación, el detalle de las condiciones del tiempo y las temperaturas esperadas para las principales provincias durante este día: