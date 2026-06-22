Cielo despejado y mucho calor hoy; onda tropical se acerca

Predominan cielos despejados y altas temperaturas en el país. Hoy habrá lluvias aisladas, pero mañana llega otra onda tropical con más precipitaciones
Luego del paso de la reciente onda tropical, el sistema se aleja de nuestra área de pronóstico, dando paso a una jornada marcada por la estabilidad climática. Para hoy, esperamos un ambiente mayormente dominado por cielos despejados y nubes dispersas en la gran mayoría de las provincias del país.
Lluvias residuales en la tarde
Aunque el buen tiempo será la norma, la humedad que dejó la onda tropical a su paso interactuará con el calentamiento del día. Esto favorecerá la formación de algunos chubascos y tronadas aisladas durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche, concentrándose específicamente en localidades de:
- El Noreste
- La Cordillera Central
- El Valle del Cibao
El resto del territorio nacional continuará experimentando temperaturas calurosas y precipitaciones ampliamente aisladas.
Alerta: Nueva onda tropical para mañana
Para mañana, las condiciones meteorológicas volverán a experimentar cambios. Los modelos indican el acercamiento de una nueva onda tropical, la cual incrementará ligeramente las precipitaciones, afectando principalmente con lluvias a los poblados ubicados en las regiones este, sureste y suroeste de la nación.
Pronóstico por Provincias para Hoy
A continuación, el detalle de las condiciones del tiempo y las temperaturas esperadas para las principales provincias durante este día:
|Provincia
|Condiciones Meteorológicas
|Máx. (°C)
|Mín. (°C)
|Santiago
|Nubes dispersas.
|34 / 36
|23 / 25
|Puerto Plata
|Nubes dispersas.
|32 / 34
|23 / 25
|Duarte
|Poca nubosidad.
|30 / 32
|23 / 25
|Constanza
|Nubes dispersas.
|25 / 27
|14 / 16
|Peravia
|Nubes dispersas.
|31 / 33
|24 / 26
|San Pedro de Macorís
|Incrementos nubosos en la mañana con chubascos aislados.
|31 / 33
|23 / 25
|La Romana
|Incrementos nubosos en la mañana con chubascos aislados.
|31 / 33
|23 / 25
|La Vega
|Incrementos nubosos en la tarde con chubascos aislados.
|31 / 33
|21 / 23
|Monseñor Nouel
|Incrementos nubosos en la tarde con chubascos aislados.
|31 / 33
|23 / 25
|San Cristóbal
|Nubes dispersas.
|30 / 32
|21 / 23
|Samaná
|Nubes dispersas.
|31 / 33
|23 / 25
|Monte Cristi
|Nubes dispersas.
|34 / 36
|24 / 26
|Azua
|Nubes dispersas.
|31 / 33
|24 / 26
|San Juan
|Nubes dispersas.
|30 / 32
|19 / 21
|Barahona
|Nubes dispersas.
|31 / 33
|23 / 25
|La Altagracia
|Incrementos nubosos en la mañana con chubascos aislados.
|31 / 33
|25 / 27