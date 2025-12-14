Temperaturas agradables en la noche

Fuente oficial INDOMET

a vaguada en altura continua sobre el país, combinando sus efectos con la humedad transportada por el viento del este hacia nuestro territorio, lo que está generando actualmente chubascos sobre las provincias Hato Mayor, Samaná, El Seibo y María Trinidad Sánchez, que en las próximas horas se moverán hacia localidades aledañas en Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, entre otras áreas. Después del mediodía, el contenido de humedad estará disminuyendo en nuestra masa de aire, propiciando un ambiente despejado y con nubes dispersas en la mayoría de las provincias, esperándose solo chubascos aislados y pasajeros hacia el sureste y la Cordillera Central hasta las primeras horas de la noche.

Para mañana lunes, el contenido de humedad continuará bastante limitado en la masa de aire que cubre la geografía nacional. Por tanto, las precipitaciones serán mayormente escasas sobre el área. Estará despejado y con nubes dispersas en horas de la mañana y durante la tarde, hasta primeras horas de la noche, ocurrirán chubascos ampliamente aislados, asociados al ciclo diurno, sobre poblados en el interior del país, en especial hacia las provincias: Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Elías Pina, Dajabon, Barahona, Azua, El Gran Santo Domingo, entre otras áreas.

En la costa Atlántica, desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Miches (El Seibo); se recomienda a las medianas, pequeñas y frágiles embarcaciones a permanecer en Puerto, debido a oleaje peligroso.

Las temperaturas serán ligeramente calurosas en el día y durante la noche y madrugada estarán frescas y agradables debido a la época del año, principalmente en zonas montañosas y valles de interior del país, donde podrían producirse ocasionales nieblas y neblinas.

Distrito Nacional: medio nublado en ocasiones con chubascos dispersos.

Santo Domingo Norte: medio nublado en ocasiones con chubascos dispersos.

Santo Domingo Este: medio nublado en ocasiones con chubascos dispersos.

Santo Domingo Oeste: medio nublado en ocasiones con chubascos aislados.

Temperaturas mínimas entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

Resumen: vaguada y humedad presente en nuestra masa de aire estarán generando algunos chubascos hasta las primeras horas de la tarde. Luego un cielo despejado en gran parte del país. Temperaturas agradables en la noche.

Para el martes, la masa de aire que cubre nuestro territorio continuará con muy poco contenido de humedad, por tanto, se esperan chubascos ampliamente aislados en la tarde, es especial sobre la cordillera Central.